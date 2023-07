Fókuszban a zöld hidrogén: új és egyedülálló technológiát kínál a Bosch

„A klímasemleges világ nem működhet zöld hidrogén nélkül”

– hangsúlyozta Dr. Stefan Hartung, a Bosch igazgatóságának elnöke.

A Bosch vízkezelési technológiával bővíti tevékenységét. A vízkezelés jól ismert, fordított ozmózisos módszerét alkalmazó rendszerek mellett a Bosch a jövőben új, kifejezetten a távoli, nehezen megközelíthető területekre és a tengeri helyszínekre kifejlesztett megoldásokat is kínál.

„A zöld hidrogén előállításához mindenekelőtt ultratiszta vízre van szükség. Speciális berendezéseinkkel bárhol, még a világ félreesőbb területein is gazdaságosan és környezetkímélő módon végezhető a vízkezelés”

– fejtette ki Hartung.

A Bosch Manufacturing Solutions olyan rendszereket fejleszt, amelyeket nem csupán robusztus kialakítás és csekély karbantartási igény jellemez, hanem ezekkel a műszaki megoldásokkal a piacon általánosan elérhető megoldásokkal szemben kiküszöbölhető a vegyszerek használata a vízkezelés során.

„Egyaránt fejlesztünk technológiákat vízkezeléshez, valamint a hidrogén előállításához, sűrítéséhez, tárolásához és felhasználásához – mégpedig különböző üzleti ágazatok számára”

– emelte ki Hartung.

A vízkezelés a hidrogén értéklánc első és legalapvetőbb lépése. A Bosch az elektrolízishez szükséges vízkezelés technológiáját Renningenben (Németország), Stuttgart-Feuerbachban (Németország) és České Budějovice-ben (Csehország) található telephelyein fejlesztette ki, amely idén külső kísérleti projektekkel bővül. A berendezések piaci bevezetését a vállalat 2024-re tervezi.

Speciális vízkezelő berendezések a legzordabb körülményekhez

Az elektrolizáló berendezéseknek a hidrogén előállításához ultratiszta vízre van szükségük.

„Az elektrolizáló berendezéseket a vízben lévő szennyeződések nagyon rövid időn belül működésképtelenné tehetik”

– magyarázta Dr. Wolfgang Schleifenbaum, a Bosch Manufacturing Solutions Hidrogén Üzletágának vezetője. A jövőben a hidrogént olyan területeken állítják elő, ahol erős a szél vagy magas a napsütéses órák száma, így például Afrikában, Dél-Amerikában vagy Észak-Európában. A tengeri vagy a sivatagi helyszínek különösen nagy kihívást jelentenek, hiszen ezeken a területeken a vízkezelést nemcsak a műszaki létesítményektől való nagy távolság, hanem a magas sótartalmú vagy épp az ásványi anyagokban gazdag, kemény víz is nehezíthetik. Mindezek miatt a világban nagy a kereslet a speciális berendezések iránt. A Bosch várakozásai szerint 2035-től kezdődően világszerte, évente a vállalat mintegy 500 speciális vízkezelő rendszerére lehet szükség.

A Bosch berendezései az ásványi anyagokat termikus és elektrokémiai eljárások útján távolítják el a vízből és ultratiszta vizet állítanak elő. A szűrőközeg nélküli vízkezelési eljárásnak köszönhetően az üzemeltetők teljes mértékben mellőzhetik a vegyszerek használatát.

„A zöld hidrogén csak akkor fenntartható, ha előállítása nem okoz járulékos környezeti károkat például nem juttatunk vegyszereket az amúgy is erősen szennyezett vizeinkbe”

– mutatott rá Schleifenbaum. A berendezések akár távolról is végezhető, megelőző karbantartásához a Bosch olyan szoftvermegoldásokat kínál, amelyek zord környezeti körülmények között is megbízható működést garantálnak.

Ipari vízkezelő rendszerek a fejlett területekre

Világszerte óriási az igény a különböző hidrogénprojektekhez szükséges ultratiszta vízre. Miközben a világ a párizsi klímaegyezmény céljainak megvalósítására törekszik, a Bosch becslése szerint 2050-től évente mintegy négy köbkilométert — azaz a németországi Starnberg-tó vízkészleténél is többet – tesz majd ki az elektrolízishez használt víz iránti kereslet. Az Európai Unió céljai között szerepel, hogy Európa elektrolízis-kapacitása 2030-ig elérje a 40 gigawattot, és ehhez a tervek szerint akár tízmillió tonna megújuló forrásból származó hidrogént kíván előállítani (forrás: Európai Bizottság, 2020).

„A jövő energiaellátásában a hidrogén döntő szerepet játszik. A különböző iparágak világszerte csak a hidrogén használatával válhatnak klímasemlegessé. A Bosch olyan vízkezelési technológiát kínál, amely egyaránt megfelel az elektrolizáló berendezések méretére, teljesítményére és elhelyezkedésére vonatkozó követelményeknek”

– hangsúlyozta Schleifenbaum. A fejlett területeken történő vízkezeléshez a Bosch olyan ipari rendszerekkel tervezi bővíteni portfólióját, amelyek fordított ozmózisos eljárások során, ioncserélők segítségével a csapvizet az elektrolízishez szükséges ultratiszta vízzé alakítják.

Vízkezelés Bosch technológiával – „Életre tervezve”

A Bosch technológiái az értékes ivóvízkészletek megóvásához is hozzájárulnak. A Bosch rendszerei különösen hatékonyak, a piacon elterjedt megoldásokhoz képest ugyanis akár harmadával is csökkenthetik az elektrolízishez szükséges víz előállításához felhasznált tápvíz mennyiségét. A speciális berendezések az elektrolízishez szükséges víz előállítása mellett a megfelelő műszaki módosítások után ivóvíz előállítására is alkalmasak.

„Vízkezelő rendszereinkkel is követjük a Bosch irányelveit. ’Életre tervezve’ technológiákat kínálunk. Technológiánkkal a szűkös ivóvízkészletekkel rendelkező területeken az ivóvízellátás javításához is hozzájárulhatunk”

– tette hozzá Schleifenbaum.

Bosch Magyarország Podcast: technológiáról közérthetően

A világegyetem általunk ismert részének leggyakrabban előforduló eleme nemcsak energiatárolási és felhasználási szokásainkat, hanem a közlekedésünket is meghatározza majd a következő évtizedekben. A zöld hidrogénről és a hozzá kapcsolódó felhasználási módokról szól a Bosch Magyarország Podcast legújabb epizódja. A Bosch Magyarország Podcast negyedévente jelentkezik az innováció és a kutatás-fejlesztés legaktuálisabb témáival, szakértő vendégek segítségével közérthető válaszokat keres a jövő technológiájának legégetőbb kérdéseire. Aki szeretne többet megtudni a hidrogéngazdaság jövőjéről, az adást megnézheti a Youtube csatornán, vagy meghallgathatja a Bosch Magyarország, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts és Simplecast podcast-csatornáin!

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!