Siemens technológiával automatizálja abroncsgyárait a Continental

Most aláírt stratégiai megállapodásuk értelmében a Siemens preferált partnerként automatizációs és hajtástechnológiát szállít a Continental gumiabroncs gyáraiba világszerte.

Az együttműködés célja, hogy az autóipari beszállító abroncsgyártását innovatív vezérlési és automatizációs technológiával még jobban optimalizálja. A két fél ehhez olyan szabványokat is meghatároz majd, amelyek segítségével a Continental gyártósorai az eddiginél is nagyobb hatékonyságot fognak elérni életciklusukon keresztül.

Új gépeihez és fejlesztéseihez a Continental automatizációs rendszereit és hajtástechnológiájának nagy részét is a Siemenstől szerzi be. Az abroncsgyárakat a beszállító Simatic vezérlőkkel, I/O rendszerekkel, WinCC Unified operátori vezérlőegységekkel és ipari PC-kkel fogja felszerelni. TIA Portal mérnöki platformján a Siemens emellett képzést biztosít az abroncsgyárak érintett alkalmazottainak, és közreműködik a meglévő, magas fokú szabványosítás továbbfejlesztésében.

A Siemens Tire Library, a szenzorok és aktuátorok szabványosítására és vezérlésére szolgáló könyvtár is támogatni fogja ezt a munkát, így a gépészeti tervezés és a gépek karbantartása is egyszerűbbé válik a Continental és a beszállítók számára. A szabványosítás a gépek egységes működtetését is lehetővé teszi, függetlenül attól, hogy mely beszállítótól származnak.

Nem utolsósorban a digitális technológiák alkalmazása elősegíti az abroncsgyártás fenntarthatóságának növelését. A Siemens ehhez hardvertermékeinek rendkívül hosszú élettartamával is hozzájárul, eszközei a jövőben is lehetővé teszik a szoftveres és hardveres újítások könnyű integrálását a gépek teljes életciklusán át. A Siemens mindehhez műszaki támogatást ad, és hosszú távon biztosít pótalkatrészeket.

A Siemens és a Continental Tires digitalizációs együttműködése azonban nem most indult. Az abroncsgyárak már korábban bevezették a Siemens edge technológiáját és felhőalapú Mendix alkalmazásait is.

