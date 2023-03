Fontos mérföldkőhöz érkezett a Schneider Electric 40 millió eurós beruházása

„Magyarországnak kitüntetett szerepe van abban az üzleti stratégiában, amit a Schneider Electric megvalósít”

– erről Frederic Godemel beszélt a cég új dunavecsei okosgyárának alapkőletételi ünnepségén.

Az energiamenedzsment és ipari automatizálási megoldások területén vezető multinacionális vállalat ügyvezető alelnöke kiemelte: az okosgyár CO 2 kibocsátása nulla lesz, geotermikus és napenergiát egyaránt használnak majd, az üzem energiahatékony működését pedig a Schneider Electric saját digitális felügyeleti rendszere fogja vezérelni. A vállalat egyértelmű növekedésre számít az elektromos áramon alapuló megoldásokban, a zöld energia térnyerésében, az energiahatékonysági fejlesztésekben. Az új okosgyárban gyártott berendezések is ezt a fejlődést szolgálják majd.

Duna Smart Power Systems – ez lesz a neve a Schneider Electric új dunavecsei okosgyárának, ahol a legfejlettebb ipari technológia segítségével készítenek majd középfeszültségű elektromos elosztóberendezéseket. A Schneider Electric termékportfóliójának legújabb darabjait gyártják majd itt, köztük primer és szekunder kapcsolóberendezéseket, kisfeszültségű villamos kapcsolószekrényeket és azok alkatrészeit, a teljes európai piacot kiszolgálva.

„Dunavecsei új gyárunk megépítésével lehetőségünk nyílik arra, hogy a jelenleg Kunszentmiklóson zajló gyártási tevékenységünket kibővítsük. Ebben a folyamatban megkérdőjelezhetetlenül számítunk arra a több száz munkatársunkra, akik jelenleg is velünk dolgoznak. Emellett szintén százas nagyságrendben hozunk létre új munkahelyeket, így 2025-re terveink szerint már megközelítőleg 500 munkatárssal dolgozunk az okosgyárban”

– mondta el Frederic Godemel, a cég energiarendszerekért és szolgáltatásokért felelős alelnöke.

Kiemelt szempont a fenntarthatóság

Az okosgyár megvalósítása során kiemelt figyelmet kap az energiahatékony működés biztosítása. Ennek jegyében geotermikus energia működteti a hűtési és fűtési rendszereket. A tetőn napelemek támogatják a lehető legmagasabb szintű megújuló energiafelhasználást, öntözésre és a mosdókhoz pedig az összegyűjtött esővizet használják majd.

Azokhoz a kijáratokhoz, ahol teherforgalom lesz, ún. légzsilipeket telepítenek, a kamiondokkoló állomásokat pedig energiahatékony módon alakítják ki úgy, hogy elkerüljék a hőveszteséget. Hasonló megoldást alkalmaznak majd a személybejárat esetében is. A festési folyamathoz használt porszóró előkezelőből származó hulladékhőt a terület fűtéséhez hasznosítják újra, a felfűtött levegőt pedig az előgyártás során. A szerelőcsarnokban CO 2 érzékelők segítik majd a légcsere vezérlését. Az öltözőkben, mosdókban, tárgyalókban, irodákban jelenlétérzékelő megoldások szabályozzák a légkezelő rendszert és a LED világítást. Az elektromos járművek számára 30 e-autó és 25 e-bike töltőállomást telepítenek. Mindezeket a technológiákat pedig a Schneider Electric digitális energiamenedzsment felügyeleti rendszere irányítja majd.

Az ünnepélyes alapkőletétel alkalmával elhelyezett kapszula több szempontból is különleges

Amellett, hogy magát a kapszulát is a cég dolgozói készítették, elhelyezték benne a Schneider Electric egyik modern kapcsolószekrényének kicsinyített másolatát, amelyet szintén a vállalat munkatársai készítettek kifejezetten erre az alkalomra. A kapszulába került egy tiszta levegővel megtöltött fiola, ez jelképezi azt a berendezést, amelyikben egy üvegházhatású gázt váltottak ki tiszta levegővel, és amelyet Dunavecsén is gyártanak majd. Egy pénzérme Kandó Kálmán magyar mérnök, a fázisváltó kidolgozójának emléke előtt tiszteleg. A kapszulában elhelyezték az új okosgyár látványtervét is, illetve a Schneider Electric jelenlegi vezetőinek és munkatársainak nevében egy nyilatkozatot arról, hogy a világ vezető szemléletformáló vállalataként a fejlődés és a fenntarthatóság felé nyitnak utat mindenkinek, illetve felelős vállalatként az okosgyár térségében felmerülő környezeti, gazdasági és társadalmi körülményeket kellő érzékenységgel és kiemelten figyelik, saját eszközeik mentén támogatják azok fejlődését. Emellett folyamatosan azért dolgoznak, hogy meglévő munkatársaik elégedettek legyenek, és hogy vonzó környezetet teremtsenek a jövő fiatal tehetségei számára.

A termelés a Schneider Electric dunavecsei okosgyárában a tervek szerint 2024-ben indul meg.

