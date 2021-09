Ez a program megmutatja, frissíthető-e a géped Windows 11-re

Megígérte, megtette: javította és kiadta a Microsoft azt az alkalmazást, ami megmutatja, alkalmas-e a jelenleg Windows 10-et futtató számítógépe a majdani, Windows 11-re történő frissítésre.

Másfél hét múlva, október 5-én jelenik meg Windows 10-et leváltani hivatott, tetőtől talpig megújult operációs rendszer, a Windows 11. Új eszközök fognak megjelenni ezzel a rendszerrel, a most Windows 10-et futtató gépek pedig szépen sorjában frissülni fognak. Sajnos nem mindegyik komputer, ugyanis a Windows 11 elég finnyás a hardvert illetően, és nem véletlenül. (Ennek okairól itt írtunk.)

A mezei felhasználó persze honnan is tudná, alkalmas-e gépe az új operációs rendszer futtatására, és ezt a Microsoftnál is tudták, ki is adtak még hónapokkal ezelőtt egy úgynevezett állapotfelmérő alkalmazást (PC Health Check app), amely segítette a felhasználókat annak ellenőrzésében, hogy a jelenlegi, Windows 10-et futtató gépüket lehet-e frissíteni Windows 11-re. Ezt az alkalmazást azonban annyi és tegyük hozzá, hogy jogos kritika érte, hogy a Microsoft ideiglenesen kivonta, és megígérte, hogy javít rajta, és a későbbiekben újra kiadja.

A redmondi óriás be is tartotta az ígéretét, frissítette az alkalmazást, hogy az több információt nyújtson a Windows 11-re történő frissítésről, pontosan jelezve, hogy a számítógép esetleg miért nem képes kezelni az új operációs rendszert.

A Windows 11 futtatásához 64 bites CPU-ra van szükség, legalább két maggal és 1 GHz-es órajellel, kell 4 GB-nyi RAM és legalább 64 GB belső tárhely. Ott van még a TPM 2.0 szolgáltatás, amelyet engedélyezni kell a BIOS-beállításokon keresztül, már amennyiben az támogatott. Van néhány más követelmény is, de ezeknek valószínűleg meg fognak felelni azok az eszközök, amelyeknek nincs problémájuk a fenti követelményekkel.

A CPU-k tekintetében a Microsoft megengedőbb lett, és a régi Ryzenhez hasonló processzorok esetében is frissíthetünk a Windows 11 rendszerre. De ha régebbi processzort használ valaki, akkor más lesz a helyzet. A hatodik generációs Core biztosan nem támogatja a Win 11-et. Néhányan ugyan próbálkozhatnak a telepítési adathordozó fájlmódosításával, de a Microsoft maga is figyelmeztetést adott ki, hogy ebben az esetben problémák merülhetnek fel a rendszer teljesítménye és a felhasználói élmény szempontjából is. Ráadásul a Windows Insider program részeként gyűjtött adatok alapján a nem támogatott hardverekkel rendelkező számítógépeknél lényegesen megnő a „kékhalállal” (Blue Screen of Death) járó hibák valószínűsége.

De nem is kell mindezen különösen gondolkozni, hiszen az említett alkalmazás (ami hivatalosan a Microsoft Windows 11-et részletező oldaláról is letölthető – bár jó lentre kell görgetni) pont ezt a gondot veszi le a felhasználó válláról: megmutatja, alkalmas-e a gépe a Win 11 futtatására. Korábban az XDA Developers egy részletes listát is kiadott a kompatibilis gépekről. Persze akkor sincs tragédia, ha valakinek a gépe nem alkalmas a Windows 11 futtatására, hiszen a Windows 10 is egy megbízható rendszer, illetve számos új eszköz már eleve Windows 11-gyel fog megjelenni.

Forrás: HVG