Hogyan indultak el hazánkban a chatcsoportok, hogyan lettek általánosak a videóhívások, és hogy milyen hatással volt a kapcsolatok digitális térbe való áthelyezése azok minőségére? Az otthon töltött időt sokan nehezen élték meg, hiszen bár a lakókörnyezetükhöz sokkal erősebb szálakkal kötődhettek, a társas kapcsolatok ápolása vagy építése jóval bonyolultabb lett. Az egyik legfontosabb csatorna a videóhívásoké lett – erősített rá a kutatás. Az idejük nagy részét otthon töltő, 18 és 24 év közötti fiataloknak például 43 százaléka indított több ilyen hívást a barátaival és családtagjaival, mint a korlátozások előtt. A szöveges üzeneteket a megkérdezettek több mint negyede (27%) használta gyakrabban, de még a fórumok, blogok olvasása is népszerűbbé vált (20%).

A megkérdezettek közel fele (45%) vett részt legalább heti egy videóhívásban velük, és még az 55 évnél idősebbek 31 százaléka is hetente többször kommunikált ezen a csatornán. A szöveges üzenetek még ennél is népszerűbbek voltak, a válaszadók fele naponta használ üzenetküldő alkalmazásokat, a fővárosban dolgozók harmada pedig ezeken kommunikál a munkatársakkal is.

“Megtalálható ugyanakkor egy Facebook-csoport generáció is, a 25 és 34 év közöttiek 53 százaléka hetente több alkalommal használja ezeket a felületeket a kapcsolattartásra.”

A fiatalok (18 és 24 év között) többet e-maileztek a tanáraikkal, az összes válaszadó 22 százaléka látogatta gyakrabban a közösségi oldalakat, a megkérdezett nők negyede pedig elkezdett fórumokat és blogokat látogatni. Azok, akik egyedül maradtak a karantén alatt, igyekeztek találni valakit, a 35 alattiak harmada gyakrabban látogatta a társkeresőket – részletezte a a 18 és 64 év közötti magyar lakosságra nézve reprezentatív eredményeket a Samsung.

Maradhat online?

„A magyar nők 18, míg a férfiak 12 százaléka naponta lép online kapcsolatba családjával, barátaival és ismerőseivel, az internetes kapcsolattartás tehát a mindennapok szerves részévé vált”

– mondta el Samu Zsófia, a Samsung Magyarország kommunikációs vezetője.

A szigorítások feloldásakor sokan visszatértek a személyes találkozókhoz, azonban többen gondolják úgy, hogy az online kapcsolattartás velük marad és szeretnék is fenntartani azokat a kapcsolatokat, amelyek az elmúlt másfél évben erősödtek meg. A megkérdezettek többsége (77%) szeretné legalább részben megtartani az új szokásait.

“Az idősebb generáció (55 és 64 év közöttiek) számára jelenthetett talán legtöbbet az online kommunikáció előretörése, közülük 42 százalék egészen biztos marad a videóhívások mellett.”

A modern megoldások persze számos ember életébe beépültek, a különböző chatprogramokat például a válaszadók fele tervezi használni a jövőben, a fotós tartalmakra pedig, úgy tűnik, nem csak a fiatalok találtak rá. A 45 év felettiek átlagosan 41 százaléka szeretne a jövőben a Snapchaten tartalmakat megosztani, átlagosan 10 százalékuk pedig egészen biztosan belép majd valamelyik nagy közösségi oldalra.