Az online vásárlók többségének elege van a kiszámíthatatlanul érkező csomagokból

Megelégelték a hazai online vásárlók a futárok érkezésének kiszámíthatatlanságát: az Ipsos friss kutatása alapján minden második megrendelővel előfordult már, hogy épp nem volt otthon a házhoz szállítás időpontjában, és ez közel kétharmadukat kifejezetten zavarja.

A válaszadók 79 százaléka ezért azokat a webáruházakat részesítené előnyben, amelyek a megrendeléskor általuk megjelölt időpontban kézbesítik a terméket. Az okoslogisztikai megoldásokat kínáló DODO a vásárlói elvárások teljesítése érdekében mozgalmat indít, amelynek célja a jelenlegi kézbesítési megoldások hiányosságainak feltárása, illetve a piaci szereplők ösztönzése kiszállítási szolgáltatásaik fejlesztésére.

Az internetes vásárlás hazai elterjedtségét és fontosságát jól mutatja, hogy a DODO megbízásából az Ipsos által készített országos, reprezentatív felmérés eredményei alapján a magyar fogyasztók több mint háromnegyede szokott különböző termékeket rendelni a webshopokból. Ugyanakkor a kutatás alapján sokaknak okoz bosszúságokat a rendelések kézbesítésének kiszámíthatatlansága: a válaszadók több mint fele számolt be arról, hogy a futár nem találta otthon vagy a munkahelyén, s emiatt nem kapta meg időben a csomagját, s ezt közel kétharmaduk kifejezetten zavarónak találja. Ennek elkerülése érdekében az online vásárlók 85 százaléka szeretné előre kiválasztani a megrendelt termék kiszállításának napját és pontos időpontját, és közel négyötödük előnyben részesítené azokat a webáruházakat, ahol ezt az időablakos szolgáltatást már igénybe vehetik. A futárok érkezésének kiszámíthatatlansága ugyanis megnehezíti a mindennapok tervezhetőségét, erre utal, hogy a megkérdezettek 80 százaléka úgy szeretné megtervezni az időbeosztását, hogy hogy ne kelljen sokáig az online megvásárolt termékek kézbesítésére várakoznia.

A házhoz szállítás tervezhetősége az elmúlt években rengeteget fejlődött, az időablakos kiszállítás az online élelmiszerkereskedelemben már bizonyított, így minden feltétel adott ahhoz, hogy az e-kereskedelem egyéb szektoraiban is az előre megválasztott időpontban vehessék át rendeléseiket a vásárlók. “Az egyórás időablakok nyújtotta kényelmet már megismerték és megszerették a fogyasztók az online élelmiszerrendeléseik során, és egyre többen igénylik ezt a fajta kényelmet a többi terméktípus esetén is. Ez nem is csoda, nem tekinthető vásárlóközpontúnak a kiszállítás, ha a megrendelt termék a webáruház vagy a futár időbeosztásához igazodva érkezik meg. Az emberek számára egyre értékesebb a szabadidejük, így egyre kevésbé hajlandóak otthon vagy a munkahelyükön várakozni a csomag átvételére, és ehhez igazítani a napirendjüket. Ezért a futárnak logikusan épp a vásárló számára megfelelő időpontban kell érkeznie” – mondta el a felmérés eredményeit értékelve Peter Menky, a DODO kereskedelmi igazgatója.

Mozgalom indul a házhoz szállítás megújításáért

A DODO az online rendelések kiszállításának széles körű, az e-kereskedelem egészére kiterjedő fejlesztése érdekében egy olyan mozgalmat indít, amely a nevarj.eu weboldalon pontos és naprakész információkkal látja el a piaci szereplőket a vásárlók változó igényeiről, a kézbesítéssel összefüggő preferenciák alakulásáról. Az okoslogisztikai szolgáltató szerint kulcsfontosságú, hogy a vállalatok döntéshozói megismerjék a fogyasztók ezzel kapcsolatos tapasztalatait, egyebek mellett azokat a frusztráló pillanatokat is, amelyeket a csomagjaik átvételére várakozva kell átélniük. A mozgalom célja, hogy a webshopokat arra ösztönözzék, követeljenek többet a házhoz szállítást végző szolgáltatóktól. A vásárlók elvárásai világosak: 85 százalékuk kiszámíthatóbb, az időbeosztásukhoz igazodó kézbesítést várnak el az e-kereskedelem szereplőitől, ehhez pedig precízebb logisztikai megoldások alkalmazására van szükség. A DODO bízik abban, hogy ezeket az információkat megismerve egyre többen tesznek lépéseket kiszállítási megoldásaik fejlesztése érdekében.

„Az elmúlt időszak piaci trendjei bebizonyították, hogy az e-kereskedelemben a verseny nem áll meg az országhatároknál: több tízezer webáruház keresi a magyarországi vásárlók kegyeit. A webshopokkal rendelkező vállalatok rendszeresen hivatkoznak fogyasztóközpontúságukra, de a házhoz szállítás terén a vásárlók tapasztalatai gyakran köszönőviszonyban sincsenek a magasztos márkaüzenetekkel. Meg fogjuk mutatni, igenis lehet alapelvárás az, hogy a megrendelt termék az előre kiválasztott időpontban érkezzen meg – akár aznap, akár néhány nap múlva, de mindenképp a megjelölt órában. Azért dolgozunk, hogy mindez az e-kereskedelem egyre több területén, Magyarországon is megvalósulhasson” – mondta el Peter Menky.

Új fejlesztés segíti az időablakos kiszállítás kiterjesztését az e-kereskedelem további szegmenseire

Az előre meghatározott időszakban történő kiszállítások a mostaninál jóval több szektor, illetve vállalat számára válnak elérhetővé egy új fejlesztésnek köszönhetően. Egy egyszerű, de hatékonyan működő widget segítségével a webshopok az e-kereskedelem minden területén a vásárló által előre megválasztott napon és idősávban kézbesíthetik a rendeléseket, kiszámíthatóbbá és kényelmesebbé téve ezzel a webes vásárlásokat.

A widgetes formában igénybe vehető, szabványosított szolgáltatással az olyan webáruházak is elérhetővé tehetik vásárlóik számára a gyors, időzített kiszállítás lehetőségét, amelyek még nem szereztek tapasztalatot ezen a területen, vagy akár nem is ismerik ezt a megoldást. „Az e-kereskedelemben kiélezett verseny folyik minden egyes vásárlóért és minden egyes megrendelésért. Ebben a helyzetben a széles választék és a vonzó árak biztosítása már nem elegendő a sikerhez: ha a megrendelőt kellemetlenségek érik a termék kiszállítása során, az a vásárlói élmény egészére rányomhatja bélyegét. Kutatásunk alapján jelenleg a magyar vásárlók több mint fele tapasztal problémákat ezen a téren, és négyötödük előnyben részesítené a kiszámítható házhoz szállítást kínáló webáruházakat. Ezt azt jelenti, hogy komoly versenyelőnyre tehetnek szert azok a vállalatok, akik a jövőben erőfeszítéseket tesznek kézbesítési szolgáltatásaik fejlesztése érdekében” – hangsúlyozta Peter Menky.

[1] A kutatást az Ipsos Hungary végezte a DODO Hungary Kft. megbízásából, 2024. október 29. és november 6. között, 1000 fős reprezentatív mintán (18+ internetező népesség).

