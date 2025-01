Magyar alkotók nemzetközi sikere az AI rövidfilmek világában

Rengeteg cikk jelenik meg mostanában a mesterséges intelligenciáról. A legtöbb ezek közül a technológia jövőjéről elmélkedik, vagy annak lehetséges veszélyeit elemzi. Azonban ritkábban hallunk azokról az alkotókról, akik az AI lehetőségeit professzionálisan használva nemzetközi sikereket érnek el.

Egy ilyen kezdeményezés példája az a magyar projekt, amely a hazai AI-alkotók legjobbjait hozta össze, és már számos nemzetközi fesztiválon gyűjtött be elismeréseket.



Sorozatban nyeri a nemzetközi díjakat egy mesterséges intelligencia segítségével készített magyar kisfilm. Az Aillusion Studio „Dark Skies All Around” című filmje már bemutatása után komoly figyelmet keltett. Az alkotók több nemzetközi fesztiválra is benevezték és eddig szinte minden nevezés valamilyen elismerést hozott az alkotóknak.

Eddigi díjai:

(2024. november – december)

Indie Film Festival – Award Winner: Best AI-Generated Film (Berlin)

Indie Film Festival – Award Winner: Best AI Short (Portugália)

AI International Film Festival – Honorable Mention (USA)

New Cinema Film Festival – Honorable Mention (Amsterdam)

Night of Shorts – Honorable Mention (Milano)

Round The Globe Film & Music Festival – Finalist (USA)

Zepstone International Film & Music Festival – Quarter-Finalist (USA)

Cine Paris Film Festival – Official Selection (Párizs)

Cinema Carnival – Official Selection (verseny folyamatban) (Olaszország)

Bár korábbi alkotásaik is kiérdemeltek rangos elismeréseket, ez a drámai mű újabb mérföldkőnek számít a csapat történetében. A zsűri nemcsak a film magas színvonalát méltatta, hanem az AI technológia innovatív felhasználását is, amely a történetmesélésbe integrálódott.

Szakács Szilvi és tehetséges csapata nem először bizonyította, hogy a rövidfilm műfajában is lehet maradandót alkotni. Az AI-alapú rövidfilmek kategóriájában korábban is kiemelkedő sikereket értek el. Első filmjük, a Downgrade, a Budapesti első nemzetközi AI filmfesztiválon közönségdíjat nyert és több külföldi fesztiválon is díjazott lett. A Downgrade sikerét követte a kulisszák mögé engedő, teljesen új technikákat bemutató Downgrade – Behind The Scenes, amely a Touchstone Independent Film Festival két kategóriájában is első díjat szerzett: elnyerte a „Best AI Short” és a „Best Comedy Short” címet.

Drámai fordulat: magyar és kelet-európai sorsok a vásznon

Az alkotók szívesen dolgoznak aktuális, gondolatébresztő témákon, ám legújabb munkájuk egy mélyen emberi, drámai alkotás. Ez a film magyar és kelet-európai sorsokat tár elénk, gazdag érzelmi mélységgel. A történet alapját egy valós esemény adja, amelyet az AI kínálta lehetőségekkel újragondoltak, és a mai kor kihívásainak megfelelően aktualizáltak.

A film nemcsak a főszereplő belső utazását mutatja be, hanem a társadalmi és kulturális örökségre is reflektál. A rendezők célja az volt, hogy a drámai történeten keresztül érzékeltessék a magyar és kelet-európai sorsok sajátos rétegeit, miközben univerzális érzelmeket közvetítenek.

A film egyik különlegessége a magyar kulturális elemek hangsúlyos jelenléte, amelyek nemcsak a képi világban, hanem a zenei aláfestésben is erőteljesen megmutatkoznak. A zenei világ egyedi hangulatát – érzelmi mélységgel gazdagítva a filmet – Méry Rebeka és Torres Dani teremtette meg tradicionális magyar dalok feldolgozásaival, köztük Torres Dani sajátos interpretációjával, a „Kis kece lányom” című dallal. A zenei anyagokat Joe Varadi fordította angol nyelvre, lehetővé téve, hogy a film a nemzetközi közönséget is megszólítsa.

A csapat ereje és a közös munka sikere

A projekt kezdetben Szakács Szilvi rendező és Fritz Barbara forgatókönyvíró és társrendező ötleteként indult, ám a folyamat során hamar világossá vált, hogy egy nagyobb csapat közreműködésére is szükség lesz. Az alkotói csapat számos tagja a Prompters nevű Facebook-csoportból került ki, és közös munkájuk eredményeként jött létre a film, amely mára nemzetközi elismeréseket gyűjtött.

Az alkotók és a fesztiválok zsűrije szerint is a film új szintet képvisel az AI-alapú rövidfilmek világában. A drámai mélységek, a hiteles történetmesélés és a vizuális megoldások révén nemcsak a mesterséges intelligenciát alkalmazó filmkészítés lehetőségeit tágítja, hanem a közép-európai kultúra szépségét is bemutatja. Ez a projekt egyszerre ötvözi a technológiai innovációt és a művészi hagyományokat, inspirációt nyújtva az alkotók következő generációjának.

