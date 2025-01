Az első Filmszemle óta soha nem nevezett ennyi film a magyar filmek legnagyobb seregszemléjére!

A 44. Magyar Filmszemlére, melyet 13 év szünet után 2025. február 3 és 9 között rendeznek meg a budapesti Corvin moziban, 8 kategóriában 382 film nevezett. A szakmai előzsűrik kiválasztották a Szemle versenyeiben induló alkotásokat.

A több mint 150 versenyfilm mellett, minden kategóriában kiemelt információs vetítések lesznek. Az ott látható filmek címét január 10 után találják meg az érdeklődők a Szemle honlapján, a www.mfszemle.hu oldalon.

A Filmszemle filmjeit a magyar filmeket kedvelő nézők csökkentett, 1000 FT-os jegyáron tekinthetik meg.

Muhi András a Filmszemle igazgatója elmondta:

„Mindannyiunkat meglepett a rekordszámú jelentkezés. 1965, az első Filmszemle óta soha nem nevezett ennyi magyar film a magyar filmek legnagyobb seregszemléjére. Nagyon örülünk, mert a filmeket látva a Szemlén sikerül majd egy teljes, áttekintő képet adni a magyar filmgyártásról. Minden nagyjátékfilm, dokumentumfilm és animációs film után beszélgetés lesz a rendezőkkel, alkotókkal. A kisfilmes mezőnyökben pedig naponta fórumbeszélgetések az előző nap látott filmekről. A filmek megvannak, most már jöhetnek a nézők.”

Játékfilmek – 25 versenyfilm

3000 számozott darab, Árni, Lefkovicsék gyászolnak, És mi van Tomival?, Elfogy a levegő, Magyarázat mindenre, Sünvadászat, Cicaverzum, Futni mentem, Csendes éj, Fekete pont, Valami madarak, Véletlenül írtam egy könyvet, Látom, amit látsz, Hasadás, A másik érintése, Mesterjátszma, Holnap meghalok, Random, Nyersanyag, Egy százalék indián, Kálmán-nap, Január 2, Testamentum – egy elveszett világból, Bolond Istók.

Kisjátékfilmek – 36 versenyfilm

1944, 60 óra, Apajegy, Kaktuszember, Budapest 10 óra 25 perc, Cicaharc, Denisa, Diamond beauty, Dub Hard: Keményre hangolva, Ebédszünet, Édes Kisfiam, Egy szelet sült, Éhség, Én testem, Felfáztam, Fratrum, Harmatos barackfavirággal szeretnélek ébreszteni, Hospice, Irma félálomban, Jimmy Hard balladája, Kellemes apokalipszist, Késő? Soha!, Ki mint veti ágyát, Maradj még!, Metronóm, Préda, Sátán, Semmi, Starter, Széllel szemben, Szép sárga, Ugar, Világvége, Utolsó esély, Pragma, Az utolsó lélek az ördögé.

Kísérleti filmek – 13 versenyfilm

The Geneva Mechanism: A Ghost Movie, 27 | sose voltam még ennyi se, Boobie & Gabi, Naturale immortale, Be- ki- le- fel- szét- meg- át-, A szalagot nem szabad levágni! Iszap, Hazug disznók az álmok is, Duotones, Zsigereim, Dunna imágó, Halfej, Ica és a másvilág.

Dokumentumfilmek – 16 versenyfilm

KIX, Mélypontérzés, Cabin Pressure, A boldogság ügynöke, Az életed nélkülem, Keltető, KIM, Fanni kertje, Nem halok meg, Tejutcagyerek, Láthatatlan kötelek, A legbelsőbb Ázsia – Magyarok nyomában Mongolországban, Keskeny út a boldogság felé, Az elveszett Mozi könyv, Portal, Mi vagyunk Azariah.

Rövid dokumentumfilmek – 23 versenyfilm

Szilánkok, Budapest Silo, Nyomik, Háztűznéző, Apu, anyu… falat másztam, és leestem, Hogy is volt, Aki még lehetek, On The Edge, Az élet hozta így – Jelenetek egy magyar kisvárosból, Egy nadrágos polgár Dr. Rétsági György, Növény voltam, 56/Z, Fogd a kezem, Kívánni is tudni kell,

Dalok a nép szigetéről, A látogató, Sötétségben, fényben- Csender Leventével, Az istenek alkonya, Itt maradtam – Portréfilm Elek Istvánról, Zuhanórepülés, A mi lányunk, Onódy – “A hatvanas évek császára”, A hegy van, az ember történik.

Animációs filmek – 5 versenyfilm

Kék Pelikán, Tomi, Polli és a Varázsfény, Kojot négy lelke, Bogyó és Babóca – Hónapok meséi, John Vardar és a Galaxis.

Animációs rövidfilmek – 22 versenyfilm

Vegan Mayo, Hinni akarok, Örökrész, Sileo, A paraszt és az uborkák, János bátya, Narancsbőr, Pipás Pista, Oliver az óriás, 27, 1001 zsemle története, Ludvérc, Rendeljünk pizzát!, In The End, Dis/comfort, Az utolsó dobás, Fülig szerelem, The Clay/Agyag, Nárcisz és Echo, Cipők és paták, Inferno Circus, Utolsó lövés.

TV-sorozatok – 12 versenyfilm

Gólkirályság, A mi kis falunk, Marsra magyar!, Nincs visszaút, Shakespeare 37, A király, A tanár, Renitens, Apatigris, Mellékhatás, Aranytrombita

Nagy Fehér főnök.

A filmszemle zsűritagjainak bejelentésére január 20-án kerül sor.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!