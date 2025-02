Nissan-fiaskó: a rossz reklám is reklám?

A hirdetések szexista tartalmuk miatt óriási felháborodást váltottak ki, miközben sokan azt hangoztatják: „A negatív reklám is reklám.” De vajon tényleg így van? A negatív hírek is hasznot hoznak a cégeknek, vagy épp ellenkezőleg, visszafordíthatatlan károkat okoznak?

– hangsúlyozza Wolf Gábor, a Marketing Commando vezető tanácsadója. Véleménye szerint az irónia – különösen az önirónia – intelligens és elegáns kommunikációs eszköz, amely humorosan világít rá bizonyos jelenségekre, miközben tiszteletben tartja a közönséget. Ezzel szemben a gúny már nem épít, hanem rombol: nem ösztönöz gondolkodásra, hanem lealacsonyít és megosztóvá válik.

A Nissan reklámja sajnos inkább volt gunyoros, mint ironikus: üzenete sokakat sértett, és kizárt a célközönségből. Vajon hány Nissan-tulajdonos érzi ma kínosnak, hogy az óvoda elé egy Nissan-nal parkol le, vagy hogy egy fontos üzleti tárgyalásra azzal érkezik? Egy nagy múltú márka esetében az irónia finom játéka még beleférhet a reklámokba, ám a gúny alkalmazása egyértelműen kerülendő, hiszen nemcsak a márka hitelességét áshatja alá, hanem a fogyasztók bizalmát is kockára teheti. A Nissan kampánya „jó” példa arra, hogy egy rosszul megválasztott téma és hangnem milyen gyorsan válhat kommunikációs katasztrófává.

„Egy reklám lehet megosztó, ironikus, sőt akár polgárpukkasztó és megbotránkoztató is, ha célja a gondolkodásra ösztönzés vagy érzelmek kiváltása. Azonban soha nem lehet kirekesztő, bántó vagy gúnyos, hiszen ezzel nemcsak a közönség egy részét sérti meg, hanem alapvető etikai normákat is semmibe vesz. Ez pedig a márka hitelességét és a fogyasztói bizalmat is aláássa”