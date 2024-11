A Yettel meghosszabbítja a Yepp tarifa kedvezményes havidíját és új, ingyenes próbaidőszakot vezet be.

Idén júliusban indult a mobilhasználati élményt forradalmasító, teljesen digitális tarifa Yepp néven, ami egy üzletlátogatás vagy személyes kontaktus nélkül, mobilalkalmazáson keresztül, akár 10 perc alatt aktiválható és korlátlan belföldi mobilnetet kínáló előfizetés. A merőben új koncepció bevezető kedvezményes havidíját 2025. január 6-ig meghosszabbítja a szolgáltató, sőt, mostantól új megrendelés esetén 7 napos ingyenes próbaidőszakot is biztosít.

Rugalmasságával, egyszerű használatával és az alapértelmezetten kizárólag korlátlan belföldi internetet kínáló funkciójával a Yepp illeszkedik a hazai felhasználók változó netezési szokásaihoz és a mobilozáshoz kapcsolódó elvárásaikhoz. A digitálisan igénybevehető tarifa választ ad azok számára, akik egyre inkább az online életvitelre, a gyors és azonnali hozzáférhetőségre alapoznak és elsődleges ügyintézési felületként a mobiljukra támaszkodnak, legyen szó ételrendelésről, bevásárlásról vagy szórakoztató tartalomról.

Az új, 7 napos ingyenes próbaidőszak lehetőséget biztosít az ügyfelek számára, hogy bármilyen költség nélkül megtapasztalják a Yettel hálózatán elérhető korlátlan belföldi net nyújtotta szabadságot és kényelmet. Sőt, a Yepp választásával hosszú távon is, a streaming-szolgáltatásokhoz hasonlóan, hűségvállalás nélkül kezelhetik tarifájukat, ami továbbra is rugalmas felhasználási lehetőségeket kínál: a korlátlan belföldi mobilnet mellett az ügyfelek könnyen személyre szabhatják a csomagjaikat – így például csak akkor fizetnek a kimenő hívásokért vagy SMS-ekért, ha azokra valóban szükségük van, ezek külön megrendelhető szolgáltatások.

A hazai mobilhasználók körében végzett felmérések egyértelműen igazolják, hogy az adatigényes alkalmazások – például a videostreaming, a közösségi média és a munkavégzést támogató digitális platformok – használata folyamatosan nő, így a korlátlan netszolgáltatások iránti igény is egyre nagyobb. A Yepp a korlátlan adatkereten túl a tarifa egyszerűségével is megfelel ennek a tendenciának, ami különösen vonzó lehet azok számára, akik nem szeretnének hosszú távú kötelezettséget vállalni. A tarifát bevezető áron, havi 5990 Ft-ért tette elérhetővé a Yettel, ezt a kedvező árú havidíjat most 2025. január 6-ig meghosszabbítja a szolgáltató.

Bővebb információ: https://www.yettel.hu/yepp

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!