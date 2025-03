400 új lakással, megújult arculattal és weboldallal indítja az idei évet az AVICO Group

A cégcsoport a közeljövőben 620 új lakás fejlesztését tervezi Budapesten. Az idei évet friss, újragondolt arculattal és egy modern, ergonomikus weboldallal indította a vállalat.

Az AVICO Group jelenleg is 450 lakást épít Angyalföld és Józsefváros legfrekventáltabb területein. A cég eddigi portfóliójába tartozik többek között a VIII. kerületben a Ciprus Ház és az Univery Lakópark, a IX. kerületi Silverside Apartmanház, a Verona Ház, illetve a GAMA Residence lakóház, a XIII. kerületben a FAY85 lakóház, a Greenside, az Uptown lakópark, a BlueSide, a GreenTop és a 4 lakásos társasházak formájában megvalósuló, a XI. kerületi Madárhegyen épült Madárterasz épületegyüttesek, illetve a XVIII. kerületi Lőrinc Liget Lakópark is.

A vállalat új arculata a modernitás és a minőség iránti elköteleződést tükrözi. A logó egy stilizált „A” betűt formáz, amely geometrikus építőelemekből áll, és egy ház sziluettjét is megjeleníti. Ez az egyedi design egyszerre szimbolizálja a cégcsoport precizitását és fő misszióját: élhető, minőségi otthonok tervezését és építését.

A friss, ergonomikus weboldal bármilyen eszközön könnyedén használható, és átfogó képet nyújt a cég aktuális lakáskínálatáról, valamint az eddigi referencia munkákról. Az új arculat és digitális megjelenés célja, hogy egyaránt kiszolgálja az esztétikai és funkcionális elvárásokat, erősítve az AVICO Group pozícióját a piacon.

„Óriási az érdeklődés a jelenleg futó projektjeinkre, így az angyalföldi BlueSide, GreenTop, valamint a józsefvárosi Univery lakóparkokra is, és hamarosan indul egy nagyobb beruházásunk, hasonlóan a 13. kerületben. A növekvő kereslet következtében idén további 400 lakás fejlesztését kezdjük meg Budapest legnépszerűbb városrészeiben. A különleges projekteket hamarosan hivatalosan is bejelentjük, és megkezdjük az értékesítést. Az érdeklődők már a megújult arculatunkkal és weboldalunkkal találkozhatnak, ami cégünk számára egy új fejezet nyitánya is. Olyan vizuális és digitális megoldásokat hoztunk létre, amelyek hűen tükrözik a cégcsoport piaci ambícióit és elköteleződését a modern, élhető és fenntartható otthonok iránti”