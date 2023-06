Növekvő energiaárak: veszélyben az infrastrukturális beruházások

Komoly aggodalomra adnak okot a növekvő energiaárak a nagy energiafogyasztók, például az adatközpontok számára.

Sokan nem tudják továbbra is, mi vár rájuk a jövőben, hogy az árak tovább emelkednek-e, hogy a költségeket átháríthatják-e az ügyfeleikre és egyáltalán van-e elegendő likviditásuk a helyzet kezeléséhez. A bizonytalanság miatt sokan nem tudnak tervezni, illetve nem mernek, nem akarnak az adatközpontjukban infrastrukturális beruházásokba fektetni. A lehetséges megoldásokról Szontág Balázs villamosmérnök, az Eaton Magyarország szakértője beszélt.

A kialakult instabil helyzet rávilágított a nagyobb hatékonyság sürgős szükségességére. Ennek előfeltétele, hogy az adatközpontok minimalizálják az energiafogyasztásukat. A hatékonyságnövelés szükségessége ok és lehetőség arra, hogy az adatközpontok felgyorsítsák a megújuló energiaforrásokra való átállást, és támogassák a hálózatot.

Befektetés a megújuló energiaforrásokba

A vállalatok Európa-szerte használnak megújuló forrásból származó energiát – ki kisebb, ki nagyobb arányban. Izland például túlnyomórészt megújuló energiával működik, míg Lettország energiamixének jelentős részét a bioüzemanyagok és a hulladék elégetéséből nyert energia teszi ki, Norvégiában pedig az ország szükségleténél nagyobb vízenergia áll rendelkezésre. Hollandiában ugyanakkor az ország energiaellátásának mindössze nyolc százalékát teszik ki a megújuló energiaforrások. Magyarországon a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia felhasználásának részaránya a bruttó végső energiafogyasztáson belül 13,7 százalék volt 2021-ben*. A fenti különbségektől függetlenül elmondható, hogy az átállás minden országban és minden ágazatban elkezdődött.

„A szervezetek olyan új megoldásokat is kezdenek alkalmazni, mint az energiatárolás és a helyszíni primer energiatermelés. Mindezt annak érdekében teszik, hogy csökkentsék a hálózati kitettséget és rugalmasabbak lehessenek. Ez csökkentheti a hálózat terhelését és a hálózati ellátás iránti keresletet, és segíthet enyhíteni az energiapiac volatilitását”

– mondta Szontág Balázs, az Eaton Magyarország szakértője.

A technológiai ágazatban pedig a nagy felhőszolgáltatók által inspirálva egyre több szervezet fedezi fel a villamosenergia-vásárlási megállapodások (PPA) aktív piacát. Ezek lehetővé teszik számukra, hogy környezetbarát energiát szerezzenek be, ugyanakkor közvetlenül részt vegyenek a következő generációs megújuló technológiákba való beruházásban.

Hálózati visszatáplálás

Az adatközpont kritikus eleme a szünetmentes tápegység (UPS). Ez a jelentős tartalék áramellátó rendszer gondoskodik a tápellátás minőségéről, és védi az adatközpontot az előre nem látható hálózati áramkimaradások ellen. Ugyanez az energiatároló most már arra is használható, hogy szükség esetén kiegészítő energiaszolgáltatásokat nyújtson a hálózatnak, anélkül, hogy az hatással lenne az adatközpont teljesítményére vagy integritására. Az Eaton EnergyAware UPS egy ilyen rendszer, amelyet már több adatközpontban is alkalmaznak a Fast Frequency Response (FFR) nevű szolgáltatás kategóriában. Az ilyen szolgáltatásokat biztosító adatközpontok lehetővé teszik a hálózatüzemeltetők számára, hogy egyre nagyobb mennyiségű megújuló energiát használjanak, és egyúttal az energetikai átállás felgyorsításához is hozzájárulnak. Ez, valamint az energiaválság együttesen elősegítheti az energiatermelők, a hálózatüzemeltetők és a nagy energiafogyasztók közötti erősebb együttműködést.

„Az adatközpontokat, mint nagyfogyasztókat nagy mértékben sújtja az energiaválság. A probléma megoldása során sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani a megújuló energiaforrásokra való áttérésre. De arra is érdemes odafigyelni, hogy miként használható ki a meglévő infrastruktúra a hatékonyság és a reziliencia javítása, valamint a hálózat stabilizálása érdekében”

– összegezte Szontág Balázs.

