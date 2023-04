A fizetés csak az ötödik helyen áll az álláskeresők fontossági listáján

A megbecsülést és az elismerést fontosabbnak tartják a munkakeresők a bér mértékénél

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2022. december és 2023. február közötti három hónapos időszakban a foglalkoztatottak létszáma az egy évvel korábbinál 15 ezerrel több, azaz 4 millió 690 ezer fő volt. Noha ez az arány kecsegtető, az üres álláshelyek aránya még mindig meghaladja a két százalékot, azaz sok cég hiába keres, nem talál megfelelő alkalmazottat. De vajon mi szükséges ahhoz, hogy a vállalatok és a munkakeresők egymásra találjanak?

Dienes Martin, a DMA ponthu Kft. Cégfejlesztési Mentora, szerint bár sokan elsőként a pénzre gondolnak, az álláskeresőket megkérdezve nem csak kizárólag a fizetés mértékén múlik, hogy elvállalnak-e egy állást vagy váltanak-e egy másik munkahelyre.

„A fizetés szinte mindig az ötödik helyre került, bármikor bárkit megkérdeztünk, mi motiválja az álláskeresőket, mi az, amiért egy munkahelyen dolgoznának. A leggyakoribb válaszok erre a kérdésre a lojalitás, előrelépési lehetőség, változatosság, változatos munka, jó fizetés, teljesítménybér, biztos állás, megértő hozzáállás voltak. Az első válasz azonban mindig a megbecsülés és az elismerés volt. Sokan említik a munkahelyi környezetet és a kommunikációt is. Mindemellett, ha nem adnánk fizetést, nem dolgozna nálunk senki sem.”

– fejtette ki Dienes Martin.

Döbbenetes felmérési adatok

A Cégfejlesztési Mentor szerint a legfrissebb munkavállalói felmérés során döbbenetes adatok jöttek vissza. A DMA ponthu Kft. által megkérdezett munkavállalók többsége ugyanis arra panaszkodott, hogy a motiváció hiánya a legzavaróbb egy munkahelyen.

„Sokan jelezték az általunk végzett felmérésben, hogy a vezetők nem jeleznek vissza, hogy jól vagy rosszul dolgoznak-e. Ha érkezik is visszajelzés, a rosszat kiemelik, a jót pedig figyelmen kívül hagyják, emiatt pedig sokan elveszítik a motivációjukat. Ezzel az a baj, hogy az egyensúly így felborul, és arra kerül a fókusz, hogy mit nem csináltak meg, ez pedig demotiválttá teszi az embereket”

– fejtette ki Dienes Martin.

A szakember szerint a munkavállaló hiába kap csillagászati összeget minden hónapban a munkájáért, akkor azonosul igazán a cég érdekeivel, ha inspiratív, motiváló környezetben dolgozhat, ahol elismerik a képességeit és ezeket meg is erősítik.

„Ha a cégvezető a munkavállaló jó képességét emeli ki, ez a képesség fog egyre jobban megnyilvánulni és ez a munkafolyamat kezd megerősödni majd egy munkatársban, aminek a cég is hasznát látja. A dolgozó is azt kezdi észrevenni magában, hogy ő ebben jó, és elkezdi szeretni, amit csinál. Ezzel oda-vissza hat mindenkire a pozitív légkör: a cég jobb munkákat kap, a dolgozó pedig nem fog úgy felkelni reggelente, hogy nem akar bemenni dolgozni, mert gyomorgörcse van a munkahelyétől. A munkavállalók egyébként ezt egy álláshirdetésben is láthatják már, hiszen azok a dolgok kerülnek előre ott, amik a cégnek fontosak. Ha csak a fizetéssel csábítanak, valószínűleg a munka is csak erről fog szólni, nem a megbecsülésről”

– magyarázta a Cégfejlesztési Mentor.

Felborulhat a cégen belüli egyensúly

A szakember kiemelte: ha a munkavállalók nem kapnak megfelelő elismerést és megbecsülést, az adott cég egyensúlya azonnal felborulhat, és ennek nemcsak a munkavállalók, de a munkáltató is kárát látja. A DMA éppen ezért készített egy ingyenes Vezetői Útmutatót, ahol részletesen kifejtik azt is, mit tehet egy cég azért, hogy motivált kollégákkal dolgozzon.

„Ha egy cégvezető nem tudja azt a nézőpontot a magáévá tenni, hogy egy vállalkozás együttműködést jelent, amiben ember emberrel dolgozik együtt, akkor visszatérő problémákkal fognak szembenézni. Elmennek a munkavállalók, kedvezőtlen munkatársi viszonyok alakulhatnak ki”

– magyarázta a szakember, aki azt is hozzátette, hogy ha egy ilyen cég csak egyetlen dologban is változtat a korábbi nézőpontján, és elkezdi fejleszteni magát, máris kedvező változások indulhatnak el, és könnyebben kiszűrhetik azokat a munkavállalókat is, akik jobban előre mozdítják a vállalkozást.

Dienes Martin szerint az is kiemelten fontos, hogy a munkavállalók tudjanak azonosulni a cég céljaival, mert ez jelentősen javítja a munkahelyi légkört is.

„A cégnek tudnia kell, hogy mi a célja, és ezt egyértelműen meg kell határozni. Ha a munkavállaló ezzel tud azonosulni, az jelentősen javítja a morált. Ha a munkatársak látják a rövid távú célokat, és átélik ezeknek az elérését, az hihetetlenül sokat lendít a munkakedven, mert a dolgozóknak sikerélményt ad, a cég pedig profitál belőle. De nagyon fontos a kommunikáció is, az, hogy a cég rendszeresen megkérdezze a dolgozóit, mivel elégedettek, és mivel nem.”

– tette hozzá a szakértő, aki azt is kiemelte, ilyen esetekben a dolgozók elismerése is kulcsfontosságú, mert ettől fogják motiváltnak érezni magukat.

