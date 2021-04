A NAV január elejétől terjesztette ki a magánszemélyek, az adószám nélküli szervezetek és külföldi partnerek részére kiállított számlákra is az elektronikus adatszolgáltatási kötelezettséget.

Az átállásra szánt türelmi idő holnap lejár, és a továbbiakban akár 500 ezer forintos büntetést is kockáztat az a vállalkozó, aki nem küldi be számláit az adóhatóságnak. A kötelezettség teljesítésének leghatékonyabb módja egy online számlázóprogram használata, amely automatikusan továbbítja a kiállított számlákat az adóhatóságnak, így elkerülve a lehetséges szankciókat.

Holnaptól, a türelmi időszak végével gyakorlatban is életbe lép az online adatszolgáltatási kötelezettség kiterjesztése: április 1-jétől már a magánszemélyek, az adószám nélküli szervezetek és külföldi partnerek részére kiállított számlák adatait is be kell küldeni a NAV Online számla rendszerébe. A rendelkezéssel a végéhez közeledik a tavaly ősszel indult folyamat, amely során egyre bővült az érintett számlák köre.

A továbbiakban is lesz lehetőség a hagyományos papíralapú számlatömbök használatára, azonban ezek adatait is fel kell vinni a NAV Online rendszerébe, ráadásul a számla kiállításától számítva, áfatartalomtól függően legfeljebb 4 nap áll rendelkezésre az elektronikus beküldéshez. A körülményeket figyelembe véve mára szinte megkerülhetetlenné vált egy online számlázóprogram használata, amely átveszi a vállalatvezetőktől ezt az adminisztrációs feladatot, és automatikusan továbbítja a számlák adatait az adóhatóságnak.

Számos számlázóprogram érhető el akár ingyenesen is a kisvállalkozások számára, és az alapfunkción – a számlakiállításon – túl egyéb szolgáltatásokkal is igyekeznek a mindennapos pénzforgalmi teendőket kiszolgálni. A Budapest Pénzügyi Asszisztens szinte egyedüliként a piacon a számlakiállításon és befogadáson kívül azok kiegyenlítésére is alkalmas. Budapest Bank ügyfélként a számlázó összeköthető az internetbankkal, így lehetőség nyílik arra, hogy egy rendszerben, online legyen kezelhető a bejövő számlák kifizetése, illetve a kimenő számlák kiegyenlítésének nyomon követése is. A szolgáltatás hamarosan a legtöbb hazai pénzintézet internetbankjával összekapcsolható lesz, így akár több százezer vállalkozó intézheti segítségével egyszerűen a hétköznapi pénzügyeit.

„Azt tapasztaljuk, hogy a kisvállalkozók igyekeznek minimalizálni az adminisztrációs terheiket, mégis sokan még mindig ragaszkodnak a jól megszokott számlatömbhöz. Ha úgy döntenek, hogy leteszik, akkor olyan szolgáltatásokat keresnek, amelyekkel minden teendőjük egyszerűen, egy rendszeren belül kezelhető, nem okoz további bonyolult feladatokat számukra. Az alkalmazásunkat éppen ezért úgy alakítottuk ki, hogy valódi partnerként segítse a vállalkozók hétköznapjait”

– mondja Szenttamási Norbert, a Budapest Pénzügyi Asszisztens pénzforgalmi és termékfejlesztési vezetője.