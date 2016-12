Az embert az élményei teszik azzá, ami – Zsidai Zoltán Roy, Zsidai Gasztronómiai Csoport

Hogy kötöttél ki végül a vendéglátásban?

Ez egy nagyon speciális iparág. Élet- és üzleti stílusként egyaránt intenzív, tulajdonképpen nem is lehet szétválasztani a kettőt. Ha az energia- és pénzráfordítást nézzük, az nem kimagasló, még gyengén is teljesít, vagyis teljesen világos, hogy ez csak annak éri meg, aki odavan érte. A kávéház, az étterem, a szálloda élményt ad, alakítja a képünket a környezetről, sőt, a környezetet magát. A nyugati civilizáció városi életét nem is lehet elképzelni ezen elemek nélkül, de a kommunizmus előtti Magyarországon is így volt. Elég, ha az általános iskolai irodalomanyagot elolvassuk: Mikszáthtól Kosztolányiig teljesen világos, hogy az étkezési kultúra éppúgy része a kultúrának, mint a zene, a szobrászat, a festészet. Ebbe a beágyazottságba vissza kell jutni.

Vezetés szakirányon végeztél. Ebből a tudásból építkeztél?

Abszolút. Azon kívül, amit a szüleimtől és a keresztapámtól, a szállodaipar doyenjétől, Roy Watsontól tanultam meg, azt használom azóta is. Hogyan lehet komplex kérdéseket úgy felszeletelni, hogy ne pánikoljunk be a rúd szalámiként jelentkező problémaóriástól, hanem apránként fogyasszuk el. Amikor pedig virtuálisan már vagy ötven céget felépítettem, a Boston Consulting Groupnál a kollégáim levezették, egyetlen új vállalatra sincs nekem szükségem, ha egyszer már adott a családi cég. Teljesen logikus volt, a piac óriási növekedés előtt állt, a világot látott ember pedig sok újdonságot hozhat be. Esetemben is bevált az az igazság, hogy az ember egyszer csak visszajut a gyökereihez. De fontos volt, hogy azt tanuljam meg, amit még nem láttam a cégen belül, ezért elmentem tanulni a szállodaipari szakértelemben nagyon erős Cornellre, majd a Miami Hyatthez egy fél éves tréningre. Így már azzal tértem vissza Magyarországra, hogy éttermet és szállodát szeretnék fejleszteni.

Ahogy a háborúk utáni újjáépítés kemény és szorgalmas, összetartó társadalmat hoz létre, most hasonlót élünk át, csak nem tűnik fel annyira.

Akkoriban fontosabb volt a hotelbiznisz, mint az éttermek?

A kettő általában együtt jár, ennek megvalósulása első butikhotelünk, a Baltazár. A Trip Advisor rajong érte, üzletileg pedig elképesztően teljesít a piachoz képest, és mi tagadás, az én szuperkonzervatív pénzügyi elképzeléseimhez képest is. De az első lépés mindig étterem volt. A Baltazár tulajdonképpen egy háromdimenziós prezentáció, jóval plasztikusabban tudom bemutatni rajta az ideálomat, mint egy ppt-vel. A mi nagy, látványos fejlődésünk végig a válságban zajlott: 2008 decemberében nyílt meg a 21, majd a Pest-Buda, a Spíler és a többi.

Azon sem zökkent meg a történet, hogy a válságban kevesebbet tudnak étteremre költeni az emberek?

Épp azért működött, mert a szuperfennhéjázó, újgazdag trendekkel szembehelyezkedve tisztességes és szuper ételeket kínáltunk elérhető áron. Ebben az iparágban az ember arra szerződik, hogy jóltartson másokat, étlapról és élményekkel egyaránt. Én közben a profi szervezést hozom a rendszerbe, mert ezt tanultam, ami nem csak pénzügyeket, hanem vezetést és stratégiát is jelent. Nekünk küldetésünk van.

Az emlékezetes vacsorákon túl mi pontosan ez a misszió?

A kollégáimmal együtt szeretnénk visszaemelni a magyar gasztrokultúrát abba a nemzetközi élvonalba, ahová tartozik. Hosszú és komoly munka ez. Budapest megérdemli, hogy a turisták egyik legóhajtottabb célpontja legyen. Ugyanilyen konkrét és fontos a budai várat visszaadni az embereknek. Most leginkább skanzen, mi pedig szeretnénk integrálni a vérkeringésbe. Én a gyerekeimnek azt szoktam mondani, ez olyan csodálatos hely a világon, hogy nagyon sokan ideutaznak megnézni. Mi pedig itt lakunk. Így működik ez nagyobb léptékben is, meggyőződésem, hogy így kell felépíteni az országot, mert ezt az arculatát negyven éven át sikerrel rombolta a kommunizmus. Ahogy a háborúk utáni újjáépítés kemény és szorgalmas, összetartó társadalmat hoz létre, most hasonlót élünk át, csak nem tűnik fel annyira.

Segít ebben, hogy önálló terület lett a street food, hogy sok a gasztroblogger és a főzőműsor?

Hogyne. Minél tudatosabb a folyamat, az emberek annál inkább el fognak fordulni a kamu, műanyag ételektől, és annál tudatosabban élik társadalmi életüket. Látjuk a Spílerben, milyen fontos ez a mai húszas-harmincas korosztálynak. Jól állunk, az idő is nekünk dolgozik. Azonban emberek tömegét kell rávenni arra, hogy tessenek sokkal inkább élményekbe fektetni, mint tárgyakba. Az élmény beépül a személyiségbe, mindig velünk marad, míg a tárgyak amortizálódnak és tönkremennek. A mi vállalatunkban tilos úgy kezdeni a mondatot, hogy „Az a baj…” Baj? Ha elüt az autó, az baj, de ez egy céggel ritkán fordul elő. Nekünk feladataink vannak. Azért élünk, hogy megoldjuk. Ha bajról beszélünk, tötyörgünk, ha feladatról, a megoldás felé haladunk. Óriási lehetőségekkel bíró, tehetséges ország vagyunk, itt az ideje, hogy bekapcsoljuk az alkotóerőt. És ha a Spíler squad nyer, mindenki nyer.

Never give up!