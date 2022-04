Közel másfél millió forintos órát mutatott be a Casio

Új taggal bővült a G-Shock márka csúcskategóriás kínálata, az MR-G kollekció.

A Casio bemutatta az MRG-B5000-res modellt, amely az első olyan MR-G karóra, ami a legendás, 1983-ban leleplezett „ős G-Shock”, a DW-5000C dizájnját idézi meg.

„A Casio újdonsága Japánban, a Jamataga-prefektúrában készül manufakturális gyártásban. Az MR-G kollekció többi tagjához hasonlóan kifinomult eljárások, felületkezelési technológiák, kiváló anyagminőség és esztétikus design jellemzi”

– hangsúlyozta Nagy Sándor, a Casio termékmenedzsere.

Az MRG-B5000 fényesen csillogó szíjával és tokjával, illetve kifinomult technológiájával tiszteleg az ütésálló DW-5000C öröksége előtt. A japán óramesterek az elsőosztályú fémötvözetek, valamint kiváló polírozási technológiák alkalmazásával olyan karórát alkottak meg, amely garantáltan magára vonja a tekinteteket.

A rendkívül aprólékos kidolgozást jól tükrözi, hogy csak a karóra lünettája 25 különböző, egyénileg megmunkált komponensből áll. A Multi-Guard szerkezetű, 49.4 mm széles és 12,9 mm vastag óratok egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy a lünetta négy sarkában egy-egy felfüggesztő elem kapott helyet, amely biztosítja az óra tokjára érkező esetleges ütődések elnyelését. A lünetta felső részein a japán óramesterek cobarion fémötvözetet használtak, amely négyszer keményebb a titánnál, emellett a platinához képest jóval szebben ragyog természetes fényben. A számlap védelméről zafír kristályból készült fokozottan karcálló üveglap gondoskodik. Mindkét változat számlapján az ikonikus „tégla-mintázat” és a körbefutó piros vonal tiszteleg az első és eredeti G-SHOCK típus előtt.

A 112 gramm súlyú tokhoz hasonlóan a karóra fém szíja is rendkívül igényes eldolgozással készül. Valamennyi szem külön csapszegekkel került rögzítésre, ami lehetővé teszi ezen részek nagyfokú polírozását. Mivel a fémszíj minden egyes szeme DAT55G típusú titánötvözetből készül, ezért fokozott karcállósággal és gyönyörű, hosszantartó tükörfényezéssel bír. Az óra prémium megjelenését a tok hátlapján látható gravírozott MR-G felirat teszi igazán teljessé.

Nemcsak minőségében, hanem a rendelkezésre álló funkciók tekintetében is kiemelkedőnek számít a Casio újdonsága. A Bluetooth-nak köszönhetően néhány lépésben csatlakoztatható az okostelefonokra telepíthető ’Casio Watches’ elnevezésű alkalmazáshoz, így a karóra funkciói bármikor könnyen hozzáférhetők és kezelhetők. Az óra a telefonhoz történő csatlakoztatásnak köszönhetően mindig pontos. A felhasználók 300 féle világidő kijelzés, ötféle ébresztés, háromféle stopper kijelzés közül választhatnak, de akár a telefon-kereső, vagy a visszaszámlálás funkciót is igénybe vehetik. A karóra 39 féle időzóna kijelzésére alkalmas és automatikusan vált a téli és a nyári időszámítás között. Mivel akkumulátorának töltését a napelemes (Though Solar System) technológia biztosítja, így nem szükséges benne időről-időre elemet cserélni. Egyetlen egy feltöltéssel az MRG-B5000 akár 22 hónapig is képes működni teljes sötétségben. Az ütésálló tokkal rendelkező karóra 20 bar nyomásig vízálló, így akár úszni, vagy fürödni is lehet benne.

A modell jelenleg kétféle – antracit (MRG-B5000B-1DR) és ezüst (MRG-B5000D-1DR) színben érhető el. Javasolt fogyasztói ára színváltozattól függően 1.419.990 – 1.499.990 Forint.