Újdonságokkal készül a G-Shock a bikiniszezonra

Magyarországon általában az időjárástól függ a strandszezon kezdete.

A legtöbbször május első hétvégéjén startol el, mert ekkor már a hőmérséklet és a napsütés ideális feltételeket biztosít az önfeledt strandoláshoz. A G-Shock az idei évben is vadonatúj karórákkal hangolódik a fürdőruha szezonra.

A japán óragyártó két új karórával egészíti ki az akár szörfösöknek is tökéletes kollekciót, azaz a G-Lide-ot. A GBX-100S típus olyan külső jegyekkel van felvértezve, amelyek tökéletesen illeszkednek a hullámlovaglás világához.

Kétféle árnyalatban

A modell két új színben érhető el: a GBX-100S-1 fekete, a GBX-100S-2 pedig kék műanyag szíjjal készül. Előbbi a holdfényben ragyogó éjszakai tenger, utóbbi pedig a magas hullámoszlopokat, a kristálytiszta víz, valamint a felhőktől mentes kék égbolt látványát idézi meg, tökéletesen illeszkedve a strandszezon hangulatához. Igazi különlegessége a lünetta, amely a fém és a fényes áttetsző műanyag részek kombinációja révén a hullámok csillogását idézi.

Kijelzőjük még erős napsütésben is jól látható marad. Mindez a MIP-technológiának köszönhető (Memory in Pixel), amelyet kifejezetten okosórákban használnak. Transzflektív tulajdonságuk miatt a kijelző a környezeti fényt is felhasználja, a megjelenített képet pedig állandó frissítés nélkül képesek fenntartani, ami jelentősen csökkenti az energia-fogyasztást.

Hasznos funkció szörfösöknek

„Ennél is fontosabb azonban, hogy számos hasznos funkcióval büszkélkedhetnek, kezdve a világ 3300 lokációjára vonatkozó ár-apály grafikonoktól, a megtett távolságon, a stopperen és lépésszámlálón át egészen napkelte-naplemente kijelzésig”

– hangsúlyozta Nagy Sándor, a Casio termékmenedzsere. Hozzátette:

“a karóra a Bluetooth-kapcsolat révén okostelefonokkal is társítható, így új bejövő hívásokra, e-mailekre, közösségi média posztokra, emlékeztetőkre vonatkozó értesítések is megjeleníthetők rajta.”

Az első legendás G-Shock karórák szögletességét megidéző tokja a G-Lide modellekhez hűen kiemelt védelmet biztosít az ütések- és rázkódások ellen és természetesen 20 bar nyomásig vízálló. Műanyag szíja komfortos viseletet biztosít, vitathatatlan érdeme továbbá, hogy kisebb ökológiai lábnyommal rendelkezik, hiszen bioműanyagokat is tartalmazó műgyantából készült.

Az új GBX-100S globális kiszállítása várhatóan májusban kezdődik el, viszont korábbi színváltozatai, így például a GBX-100-2AER, valamint a GBX-100TT-8ER7 továbbra is elérhetőek idehaza. Előbbi 70 990 forint, utóbbi pedig 88 990 forint javasolt fogyasztói áron.

Az egyszerűség jegyében

A G-Shock az egyszerűbb, analóg-digitális számlappal rendelkező karórák rajongóinak is tartogat meglepetéseket. A GA-2100AS-2A, valamint a GA-2100AS-5A jellegzetessége, hogy különleges, áttetsző számlapjaik a tenger víztükrét idézik meg. Ezek a 48,5×45,4×11,8 mm-res, karbonszálas erősítésű, nagyon könnyű tokkal rendelkező karórák ugyancsak tökéletesen alkalmasak a strandoláshoz, hiszen legalább 20 bar nyomásig, azaz 200 méterig) teljesen vízállók. Könnyedén simulnak a csuklókra, sötétkék és világosszürke színük révén pedig remekül passzolnak a fürdőruhákhoz is.

Legyen szó az aktív szabadidőről, a vízi sportokról vagy a mindennapi viseletről, a G-Shock karórák minden helyzetben megbízható társaknak bizonyulhatnak.

