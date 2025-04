Karórák, amelyek társak lehetnek az életmentésben

A G-Shock Pro márkához tartozó Master of G család három új taggal bővült.

A „túlélős” órákat tartalmazó, többszenzoros karóra-kínálatba érkező újdonságok közös jellemzője az élénk sárga szín („Rescue Yellow”), amely az életmentésben dolgozók jellemző árnyalatának is tekinthető.

A Master of G karórákat a legkeményebb körülményekre tervezték. Viselőik naponta szembesülnek olyan helyzetekkel, ahol az időmérőbe épített iránytű, a légnyomásmérő (és az abból származtatott magasságmérő), valamint a hőmérő életmentő lehet. Ezek a karórák földön, vízen, levegőben hasznos segítőtársnak bizonyulhatnak.

A típuscsalád három modellel – GW-9500MRY-1A9 (Mudman), GR-B300RY-1A9 (Gravitymaster) és GPR-H1000RY-1A9 (Rangeman) – egészült ki.

„Közös jellemzőjük, hogy olyan ütés, rázkódás, por- és vízálló tokkal rendelkeznek, amely megfelelő védelmet nyújt a mindennapi kihívások, valamint extrém helyzetek során az óraszerkezetek számára”

– hangsúlyozta Nagy Sándor, a Casio termékmenedzsere. Hozzátette: az élénksárga („Vibrant Rescue Yellow”) szíj fontos szerepet tölt be, hiszen ez az a szín, amely a katasztrófavédelemben, valamint a mentők munkájában rendre visszaköszön a járművekről, a munkaruházatokról, valamint egyéb felszerelésekről. Rossz látási viszonyok, vagy veszélyes időjárási körülmények során vizuális figyelmeztetésként is szolgál.

A GW-9500MRY kifejezetten poros és piszkos környezetre született. Kialakítását tekintve fejlett védelemmel bír sárral és finom porral szemben egyaránt. Alapvetően a Mudmaster irányvonalat követi, de esetében a Casio megtartotta a klasszikus „Mudman” elnevezést. Duplex folyadékkristályos LCD-kijelzője jobb láthatóságot és precízebb megjelenítést biztosít digitális iránytűjének megjelenítéséhez.

A Rangeman GPR-H1000RY ugyancsak ütés-, por- és sárálló szerkezetű tokkal készül. Összesen hat érzékelővel látták el, amelyek között a rendkívül hasznos pulzus- és véroxigén szint mérő is megtalálható. Beépített GPS-funkciója révén kiválóan alkalmas a GPS-pozíció, a távolság, és a mozgási sebesség mérésére. Kilenc előre programozott tevékenységhez nyújt támogatást, beleértve a terepfutást, biciklizést és a hegymászást.

A GR-B300RY azok számára készült, a pilótaórák dizájn elemeit és eszköztárát vonultatja fel. Éppen ezért olyan elemeket használ, amelyek a kapcsolódnak a repülőgépek, illetve helikopterek kezelőfelületeihez. Széles, 3D számlappal van ellátva, egy időben akár két időzóna pontos idejének egyszerre történő megjelenítésére is alkalmas. Emellett repülési napló funkcióval is rendelkezik, ami biztosítja a repülési útvonalak eltárolását. Extra könnyű szénszálas erősítésű „Carbon Core Guard” tokja a kiváló tartósság záloga – szélsőséges körülmények között is. A repülés szerelmesei minden bizonnyal nagyra fogják értékelni a 9 óránál található propellerre emlékeztető akkumulátor-töltöttség kijelzőt.

A G-Shock újdonságait olyan funkciók teszik még modernebbé, mint például a Tough Solar technológia (a GR-B300RY esetében), amely fényenergiával való töltést biztosít az akkumulátor számára, ezáltal nem kell a felhasználóknak az elemcserével bajlódnia. A GW-9500MRY-1A9 rádiójelekkel is képes pontosítani magát; míg a GR-B300RY és a GPR-H1000RY Bluetooth-kapcsolat révén a Casio appal mobiltelefonhoz csatlakoztatva onnan is képes frissíteni a pontos időt.

Az új karórák már Magyarországon is elérhetők: a GW-9500MRY-1A9 típus 175.990 forint, a a GR-B300RY-1A9 típus 132.990 forint, a GPR-H1000RY-1A9 típus pedig 225.990 forint javasolt fogyasztói áron.

