Aki egyszerre használ PlayStation-t és Apple cuccokat, az most boldog

Jó hírt kaptak azok, akik Apple Music előfizetők és PlayStation 5 konzoljuk van: mostantól ezen is elérhetik az Apple zenestreamelő szolgáltatását.

Nem az Apple Music az első zenestreamelő alkalmazás, amely elérhető a PlayStation 5-ön, a Spotify már jó ideje beköltözött a konzolra. És az sem olyan nagy különbség – amit a Sony külön is kiemel a PlayStation blogon –, hogy az Apple Music önállóan és játék közben is használható zenelejátszásra (ugyanis a Spotify is tudja ezt).

Van azonban néhány különlegessége is az Apple zenei szolgáltatásának. Ilyen például, hogy ha a felhasználó játék közben hallgat zenét, akkor az éppen játszott játéknak megfelelő ajánlásokat kap. Az előfizetők emellett hozzáférhetnek saját lejátszási listáikhoz, több mint 90 millió dalhoz az Apple szolgáltatásából, több tízezer válogatott lejátszási listához, 4K-s zenei videókhoz és az Apple Music Radióhoz is. Ezenkívül a PS5-felhasználók az Apple Music segítségével zenei videókat játszhatnak le konzoljukon, és akár folytathatják is a zenei videók lejátszását a háttérben, miközben folytatják a játékot.

Az Apple Music előfizetői számára már megtalálható az alkalmazás a PlayStation Store áruházban. A legtöbb alkalmazáshoz hasonlóan össze kell kapcsolni az Apple Music-fiókot a konzollal az alkalmazás első indításakor, a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően.

Az Apple Music integráció egyelőre csak a PlayStation 5 és a PlayStation 5 Digital Edition számára érhető el, és nincs információ arról, hogy bekerül-e a PlayStation 4 konzolokra.

Forrás: HVG