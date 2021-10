Xboxon is elérhető a GeForce Now

A második generációs Edge böngésző Xbox One és Xbox Series gépekre való megérkezésének köszönhetően újabb érdekes lehetőség vált elérhetővé a konzolokkal rendelkezők számára, a webes felületén keresztül elérhetik a GeForce Now játékstreamelőt. Ezzel továbbra is csak olyan támogatott PC-s címekkel játszhatnak, amelyeket már megvettek például a Steamhez vagy az Epic Games Store-hoz hasonló digitális boltokban, plusz havidíj is társul az NVIDIA felhős szolgáltatásához.

A mostani fejlemény legnagyobb érdekessége, hogy az új Edge támogatja az egér és a billentyűzet használatát, így ezekkel is irányíthatóak a GeForce Now-ban elérhető játékok a konzolokon, nem kötelező a gamepad használata. Viszont érdekes, hogy a szolgáltatás felületét az Xbox böngészőjéből betöltve bizonyos országokban biztosan nem érhető el a Death Stranding, ami eredetileg PlayStation-exkluzív volt, de később PC-re is elérhetővé vált.

were you looking forward to playing Sony PC games on Xbox through Nvidia GeForce Now? I noticed something strange. You can’t play Death Stranding, a Sony published game, on Xbox through GeForce Now. It’s blocked from showing up in search results 🤔 pic.twitter.com/G5qkFOPIwH

— Tom Warren (@tomwarren) October 25, 2021