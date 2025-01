Az LG bemutatja a világ első hajlítható 5K2K gamer monitorát

Az LG Electronics (LG) a 2025-ös CES kiállításon mutatja be vadiúj UltraGear™ GX9 OLED monitorcsaládját.

A terméksorozat egyik kiemelkedő szereplője a 45GX990A modell – amely a CES három innovációs díját, köztük a rangos ‘Best of Innovation’ elismerést is elnyerte -, valamint egy all-in-one okos gamer monitor is, amin az LG webOS rendszere fut.

Az UltraGear GX9 széria modelljei lenyűgöző játékélményt nyújtanak az LG fejlett WOLED technológiájával ellátott ívelt kijelzőin. A játékosok az akció kellős közepén érezhetik magukat a nagy fényerőnek, a mély feketéknek, a lenyűgöző színeknek, valamint az optimális ívnek köszönhetően. Emellett az LG Anti-Glare & Low Reflection (AGLR) bevonata minimálisra csökkenti a tükröződést és a fényvisszaverődést, így világosabb helyiségekben is könnyebb követni a képernyőn zajló eseményeket.

A 45GX990A és a 45GX950A is egyaránt 45 hüvelykes, 21:9 képarányú gamer monitor, amely ultramagas, 5K2K felbontást (5120 x 2160) kínál. A 21:9 képarány jobb játékélményt nyújt, mint a hagyományos 16:9-es kijelzők, miközben jobb tartalom-kompatibilitást is biztosít a 32:9-es képarányú monitoroknál. A hatalmas kijelzőfelület révén ezek a monitorok nemcsak játékra, hanem számos egyéb felhasználásra is kiválóan alkalmasak.

Az LG mindkét terméket ellátta második generációs Dual-Mode funkciójával, amely lehetővé teszi az oldalarány (21:9 vagy 16:9) és a képméret (39, 34 vagy 27 hüvelyk) testreszabását. A játékosok emellett az előre beállított felbontási és frissítési arányok között is könnyedén, egy érintéssel válthatnak. A nyolcféle konfiguráció révén a felhasználók személyre szabhatják a beállításokat preferenciájuknak vagy a játéktípusnak – például FPS, RPG, MOBA vagy autószimulátor – megfelelően.

Az első 5K2K felbontású hajlítható gamer monitor Dual-Mode funkcióval

Az LG UltraGear OLED gamer monitor (45GX990A modell) a világ első 5K2K felbontású hajlítható OLED kijelzője[1]. A 45 hüvelykes kijelző pillanatok alatt vált át síkból 900R ívű hajlított formába, így még jobb irányíthatóságot kínál játék közben. Az ultragyors, 0,03 milliszekundumos (GtG) válaszidő biztosítja a gördülékeny játékmenetet és a fokozott játékélményt.

Az első 45 hüvelykes, 5K2K felbontású OLED gamer monitor 800R ívvel és DisplayPort 2.1 támogatással

A GX9 széria egy másik kiemelkedő kijelzője a 45GX950A modell. A 45 hüvelykes, 21:9 képarányú OLED képernyő éles, életteli képeket jelenít meg, lenyűgöző színekkel és kivételes kontraszttal. A négy oldalon szinte keret nélküli kialakítás és a vékony szegélyek révén a játékosok még inkább a játékra koncentrálhatnak. A monitort 125 képpont/hüvelyk (PPI) pixelsűrűséggel és RGWB alpixellel látták el, így a játékokban található feliratok könnyebben olvashatóak, de a dokumentumok szerkesztése, vagy weboldalak tartalmának kezelése is egyszerűbb ezáltal.

Hajlítható társához hasonlóan a 45GX950A-t is ellátták Dual-Mode funkcióval, amely nyolc testreszabható konfigurációt kínál, és támogatja a DisplayPort 2.1, HDMI 2.1, valamint USB-C csatlakozásokat, 90 W-os teljesítményleadással. Ez zökkenőmentes kompatibilitást biztosít a legújabb grafikus kártyákkal és olyan funkciókkal, mint a változó frissítési arány (VRR), miközben lehetővé teszi külső eszközök töltését is. Az NVIDIA G-SYNC® és AMD FreeSync™ Premium Pro tanúsítvánnyal rendelkező monitor csökkenti a képernyő szakadozását, így simább és gyorsabb játékélményt nyújt.

Sokoldalú gamer monitor streaminghez és elmélyült játékhoz

Az új LG UltraGear 39GX90SA monitor játék- és tartalom-streaming képességek terén is kiemelkedő. Az LG webOS platformjának köszönhetően szórakoztató központként is működik, így PC vagy set-top box csatlakoztatása nélkül érhető el számos streaming szolgáltatás. 39 hüvelykes, 21:9 képarányú, 800R ívű OLED kijelzője lenyűgöző színeket és mély, sötét feketéket biztosít, ami ideális AAA játékokhoz, HDR filmekhez és sorozatokhoz.

„Az UltraGear GX9 széria új mércét állít az OLED gamer monitorok piacán, hiszen forradalmi kijelzőtechnológiát ötvöz intelligens funkciókkal, amelyek tovább fokozzák és bővítik a felhasználói élményt”

– mondta YS Lee, az LG üzleti megoldások divíziójának alelnöke és IT termékekért felelős vezetője.

„A GX9 sorozat folyamatosan feszegeti a határokat, hogy a lehető legnagyobb értéket és élvezetet nyújtsa ügyfeleinknek.”

