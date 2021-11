2007-ben indult világhódító útjára az Assassin’s Creed-játéksorozat, amelynek története egy Desmond Miles nevű fickóról szólt, aki egy futurisztikus gépbe, az Animusba csatolva élte át ősei vérgőzös hétköznapjait.

Az első felvonásban Altair kalandjai erősen megalapoztak a franchise-nak, amely az Assassin’s Creed II-vel és a Brotherhooddal robbant hatalmasat, a gamertársadalom azóta is Ezio Auditorét tartja a történelmi kalandjátékok legizgalmasabb karakterének.

Pedig az Assassin’s Creed jókora változásokon ment keresztül az elmúlt másfél évtizedben, a most már tizenkét részes játékszériában lehettünk kalózok, indiánok, gyarmatosítók és elnyomottak is, háttérként pedig néha a viktoriánus korabeli London, máskor pedig a francia forradalom szolgált.

A modern kori kerettörténet teljes átalakításon esett keresztül, és az Assassin’s Creed múltbéli szála is megújult. A 2017-es Origins Egyiptomba kalauzolt, és bár a nyílt világ és a hatalmas térkép megmaradt, a játékmenet sokkal komplexebbé vált a korábbiakhoz képest, és RPG-s elemek is kerültek ebbe a felvonásba. Az Assassin’s Creed: Originshez hasonlóan a 2018-ban kiadott és az ókori Görögországban játszódó Odyssey már inkább a felfedezést és a közelharcot preferálta a lopakodással szemben.

Az Originst és az Odyssey-t éppen emiatt már rebootként kezelik, de mindkét rész siker lett, és sokmilliós példányszámban keltek el. Az Odyssey ráadásul megalapozott a szintén az Ubisoft által kiadott Immortals Fenxy Risingnak, amely jó adag humorral ötvözte a Fortnite grafikáját és a The Legend of Zelda: Breath of the Wild fejtörőit, ennek megfelelően imádta a szakma és a játékosok is.

Így teljesített az Assassin’s Creed: Valhalla a pénztáraknál

Az Ubisoft legutóbbi pénzügyi jelentéséből kiderült, hogy az Assassin’s Creed-franchise még mindig dübörög. Tavaly novemberben jelent meg, de a Valhalla tizenkét hónapon belül

AZ UBISOFT TÖRTÉNETÉNEK MÁSODIK LEGSIKERESEBB JÁTÉKA LETT, AZ ASSASSIN’S CREED-FRANCHISE LEGNAGYOBB PROFITOT HOZÓ FELVONÁSA, AMELY MÉG AZ ODYSSEY-T IS A HÁTA MÖGÉ UTASÍTOTTA A PÉNZTÁRAKNÁL.

Az Assassin’s Creed: Valhalla az első olyan rész a sorozatban, amelyet két éven keresztül támogat letölthető kiegészítőkkel az Ubisoft. Ezek közül kettő, a Wrath of the Druids és a The Siege of Paris című DLC-k már elérhetők, és nagyszerűen fűzik tovább a főhős, Eivor kalandjait. A jelek szerint még egy harmadik kiegészítő is úton van, amely a Gamerant beszámolója alapján még 2022 márciusa előtt megjelenik, Dawn of Ragnarok címre hallgathat, és a sötét tündérek birodalmába, Svartalfheimbe kalauzolhat.

A legutóbbi Assassin’s Creed kulcsfigurája egy Eivor nevű viking megszálló volt, aki népével azért érkezett brit földre, hogy területeket foglaljanak maguknak. A főhős a többi részhez hasonlóan az orgyilkosok és a templomosok rendje közötti viszály kellős közepén találta magát. A jelenkori szálon, a XXI. században pedig visszatért Layla Hassan, aki a korábban megismert Desmond Mileshoz hasonlóan élte újra őse emlékeit, miközben azon munkálkodott, hogy megmentse a Földet a pusztulástól.

Az Assassin’s Creed: Valhalla PC-re, PlayStation 4-re és 5-re, valamint Xbox One mellett Xbox Series X/S-re és Google Stadiára is megjelent.

