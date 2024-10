Drónos növényvédelem, robottal forgatott pezsgő, karbonmentesség: újít a Törley

Az energiafelhasználásának felét megújuló forrásból biztosítja, 2030-ra felére, 2040-re pedig nullára csökkenti a CO 2 -kibocsátását tervei szerint a pezsgőpincészet.

A termesztés és gyártás során alkalmazott innovatív fejlesztések a hatékonyságot és a fenntarthatóságot is szolgálják, csakúgy, mint a természettel való kölcsönösen előnyös együttműködés. Müller Kornél, a Törley ügyvezető igazgatója az Ipar hangjai podcastban arról is beszélt, milyen termékfejlesztésekkel tudják megszólítani a fiatalabb fogyasztókat, és hogy miért küldetésük a prémium minőségű alkoholmentes alternatívák készítése.

Pezsgőfogyasztás terén egyelőre lassú a hazai piac; tavaly 10 százalékot esett a forgalom, ami arra utal, hogy kevesebb alkalommal voltak olyan boldog pillanatai a magyaroknak, amelyet szívesen koronáztak meg egy palack pezsgővel. A Törley a csökkenő piacon polarizációt is tapasztal, azaz nő a magasabb árú (6–8000 forintos) és az alsóbb árkategóriába tartozó pezsgők forgalma, de a középmezőny zsugorodik. Érdekesség, hogy a nemrég debütált 1 millió forintos palackok nemvárt népszerűségnek örvendtek a nyáron, míg az emberek többsége a megszokottnál olcsóbb terméket választott. A Pezsgőpincészet ügyvezető igazgatója szerint azonban ezek rövid távú piaci átrendeződések, amelyek a reálbér növekedésével hamar megváltoznak.

Ice pezsgő: innováció a nyári pezsgőzésért

Bár a palackok közel fele most is az év utolsó harmadában kerül a kosarakba, a piaci trendek és a fogyasztási szokások új kihívások elé állítják a pezsgőipart. Megjelentek a különböző pezsgőkoktélok és a jégre öntött pezsgő, ami akár 15 éve még elképzelhetetlen lett volna. Ezzel párhuzamosan egyre nő azok száma, akik nem vagy csak nagyon ritkán fogyasztanak alkoholt.

Müller Kornél elmondta, hogy a kihívásokra reagálva a Törley folyamatosan bővíti a termékportfólióját, ami adott esetben teljesen új technológiákat, megoldásokat igényelhet. Például az Ice pezsgő készítéséhez jelentősebb szénsavtartalmú, gyümölcsösebb, picit magasabb cukortartalmú terméket kellett előállítani, amelybe, ha beleolvad a jég, akkor nyújtja azt a száraz ízélményt, amit elvárunk egy jobbfajta pezsgőtől.

Technológiai fejlesztések és agrotechnológiai innovációk

A Törley Pincészet a mezőgazdaság terén is élen jár a technológiai újítások alkalmazásában. A munkaerő, például a traktorosok hiányát részben orvosolni tudja az autonóm traktorokkal vagy olyan robotokkal, amelyek akár a régi MTZ traktorokat is körbe-körbe kormányozzák a szőlőn keresztül. A szőlészek munkáját a területen elhelyezett meteorológiai állomások segítik, de kísérleteztek már drónos növényvédelemmel is, amely hasznosnak bizonyult olyan esetekben, amikor az erősen átázott talajra nem lehetett rámenni, de másfajta alkalmazása – például fertőzéses időszakban – még korainak tűnik.

A technológiai fejlesztések mellett a szőlőterületek biodiverzitásának helyreállítására is egyre nagyobb hangsúlyt fektet a vállalat; madárodúk, vagy a közeljövőben fasorok és akár erdőrészek telepítésével járulnak hozzá ahhoz, hogy a természettel összhangban lehessen szőlőt termeszteni.

Fenntarthatóság és CO 2 -semlegesség a pezsgőkészítésben

Az Ipar Hangjai podcast legújabb részében elhangzott az is, hogy a pezsgőtermelés energiafaló szektor – a Törley Pincészet pedig 19 millió palack pezsgőt palackoznak évente –, ezért a pincészet a telephelye energiaszükségletének felét a jövő évtől 500 megawattnyi napelempark telepítésével fogja fedezni. A tradicionális módszerek mellett – ahol a palackok forgatását már robotok végzik – nagy tartályokban is készítenek pezsgőt, ahol kiemelten fontos a megbízható hűtés-fűtés. A pezsgőkészítés folyamatát Siemens megoldások segítik.

A Törley más területeken is törekszik a fenntarthatóságra: a cég teljes vertikumában nem használnak állati alapanyagokat, ami egyébként nem általános a bor- és pezsgőkészítésben, és a szén-dioxid-kibocsátásra is nagyon szigorú terveket készítettek: 2030-ra a felére szeretnék csökkenteni, 2040-ig pedig teljesen CO-semlegessé kívánják tenni a vállalatot.

A jövő kihívásai: könnyített üveg és alkoholmentes buborékok

A Törley a környezetbarát csomagolás területén is úttörő szerepet kíván vállalni. Ma még szigorú EU-szabályok írják elő, milyen palackba lehet pezsgőt tölteni, de külföldön már kísérleteznek műanyag palackokkal. A pezsgősüvegek súlyának csökkentése technológiai kihívást jelent, hiszen a palackoknak a gumiabroncsokban lévő nyomás dupláját is ki kell bírniuk. Ugyanakkor a könnyített üvegek fejlesztése a gyártási folyamat környezeti terhelésének mérsékléséhez is hozzájárulhat.

Az alkoholmentes termékek iránti kereslet növekedése különösen Nyugat-Európában figyelhető meg, de Magyarországon a Törley már évek óta sikerrel szerepel ezekkel az innovatív termékekkel. A vállalat küldetésének tekinti a minőségi alkoholmentes habzó italok fejlesztését annak érdekében, hogy azok is átélhessék a pezsgőfogyasztás élményét és egyformán osztozhassanak az ünnepi pillanatokban, akik nem kívánnak alkoholt fogyasztani.

