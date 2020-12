A Netflix sztori, és ami mögötte van

Reed Hastings most megjelent Az a szabály, hogy nincs szabály – A Netflix és a megújulás kultúrája című könyve elsőként mutatja be a kulisszák mögül a világ egyik legsikeresebb vállalatának cégfilozófiáját.

Az a szabály, hogy nincs szabály! Aki a Netflixnél dolgozik bárhol világszerte, kellő teret, önállóságot kap a kibontakozáshoz, egy bajnokcsapat tagja, nem egy családé. A jó Netflix vezető biztosítja az alkalmazottaknak a megfelelő információt, kontextust ad, nem pedig csak irányít. A legnagyobb kockázat nem az, ha hibázunk, hanem ha nem változtatjuk meg az irányt, amikor a piaci környezet változik. Ilyen és ezekhez hasonló vezetési elvekről vall először Reed Hastings elnök, a Netflix alapítója, a most megjelent, már itthon is kapható Az a szabály, hogy nincs szabály című könyvében. A történet izgalmas, személyes történeteken, több száz vállalati interjú alapján mutatja be azt is, hogy a szabad felhasználói élmény megteremtése mindent visz a vállalatnál.

Amikor Reed Hastings megalapította a Netflixet, olyan vállalati filozófiát és vezetési elveket dolgozott ki, és kezdett tesztelni, melyek eltértek a hagyományostól, és olyan újszerű üzleti kultúrához vezettek, mely a vállalatot mára a világ egyik legsikeresebb szervezetévé tette.

Hogyan lett egy postai dvd-kölcsönzőből a világ egyik legkeresettebb szolgáltatása? Miről szól a Netflix könyv? Mit is jelent a Netflix kultúra? A Hastings-féle üzleti irányelvek közül legfontosabb az emberi tényező: a munkatársak értékelése és előtérbe helyezése a munkafolyamatokkal szemben. A Netflixnél a szabadelvű és egyben felelősségteljes gondolkodás a vállalati kultúra alapja. A hierarchikus szemlélet, a jóváhagyás helyett az építő, kritikus párbeszédek, a kölcsönös visszajelzés, illetve az egyén szabad kibontakozása viszi előre a csapatot, és teszi a világ egyik leginnovatívabb vállalatává. A másik kulcsfogalom, hogy az innováció a hatékonyság előtt áll. A folyamatos újítás, alkalmazkodás a piaci igényekhez, a gyors reagálás teszi a Netflixet a világ egyik leginnovatívabb vállalatává.

Az író szerint a legtöbb cég akkor bukik el, ha az iparága változik és erre nem tud jól reagálni. A nyitottság, a szabadság és persze a jó teljesítmény egyedülálló kultúrája segít abban, hogy a Netflix többször is „újra feltalálja magát” és talpon maradjon.

Hastings arról is ír, hogy amikor csapatával először kidolgozta az alapelveket, és elkezdte tesztelni őket, még nem látta a kimenetelt. Akkor még nem volt jó recept, mely biztosan naggyá teszi majd a vállalatot. Rövid idő alatt azonban módszereik páratlan sebességű növekedéshez vezettek, így a Netflix hamarosan a világ egyik legkedveltebb márkája lett.

A fenti irányelvek tükröződnek magában a szolgáltatásban is, hiszen a felhasználó és a felhasználói élmény a legfontosabb. Ez teszi lehetővé a reklámok és korlátok nélküli szórakozást, a választás szabadságát, a hatalmas kínálatot és a saját gyártású műsorok fontosságát.

A könyvben Reed Hastings, Erin Meyer társíróval mélyen belemerül a Netflix psziché középpontjában álló vitatott ideológiákba, melyek világszerte üzleti példaként emlegetett óriási eredményeket hoztak. Az írók szerint a cím, a “No Rules Rules” nem arra utal, hogy a szabályok nem fontosak. Igenis fontosak, amikor a hibákat kell minimalizálni, de ma a vállalatoknak kreativitásra, gyorsaságra és mozgékonyságra van szükségük. A legnagyobb kockázat nem az, ha hibázunk, hanem ha nem változtatjuk meg az irányt, amikor a piaci környezet változik.

Netflix könyv: Reed Hastings, Erin Meyer: Az a szabály, hogy nincs szabály – A Netflix és a megújulás kultúrája

