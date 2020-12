15 éves a Bosch Budapesti Fejlesztési Központ

A világon három helyszínen, köztük a magyar fővárosban fejleszt autonóm járműveket a Bosch.

Az idén 15 éves Budapesti Fejlesztési Központban már több mint ezer mérnök vesz részt autonómjármű-fejlesztési projektekben. Továbbá a kontinensen egyedülálló módon városi forgalomban is tesztelik az önvezető járművek egyes funkcióit. A budapesti központ, amely a világ összes autóipari cégének fejleszt alkatrészeket, egyre hangsúlyosabb szerepet játszik a cégcsoporton belül, és jelenleg az egyetlen olyan helyszín, ahol a Bosch csoport mind a hat autóipari divíziója képviselteti magát.

„A Budapesti Fejlesztési Központ az elmúlt években a Bosch egyik zászlóshajójává vált, és mára megkerülhetetlen a nemzetközi autóipar vérkeringésében. Egy olyan különleges tudásközpont, amely a legizgalmasabb járműfejlesztési projektekben vesz részt”

– mondta Daniel Korioth, a magyarországi Bosch csoport vezetője.

A 2005-ben mindössze néhány fővel megalakult szervezet legfontosabb kutatásait a mesterséges intelligencia, az autonóm járművek és az elektromobilitás területén végzi.

„A Bosch fontos célkitűzése, hogy 2025-re nemcsak az autóipai, hanem a vállalat minden termékében benne legyen a mesterséges intelligencia, vagy a termék előállítása során használják azt”

– hangsúlyozza Dr. Szászi István, a Budapesti Fejlesztési Központ vezetője. A Budapesti Fejlesztési központban az elmúlt években számos, a mesterséges intelligenciához és az önvezető járművekhez köthető szabadalom készült. A szabadalmaztatott technológiák többsége az önvezető autókat segíti a környezetük még pontosabb elemzésében és a többi jármű mozgásának előrejelzésében.

Autóipari világszabadalmak Budapestről

A mesterséges intelligenciára épül az a budapesti mérnökök által nemrégiben szabadalmaztatott, világszinten is komoly eredménynek tekinthető forgalmi előrejelző alkalmazás is, amely szenzorok segítségével a járművek biztonságát szolgálja. Az alkalmazás a vezetés közben bekövetkező események előrejelzését az eddigi egy másodperces iparági benchmarkhoz képest 5,3 másodpercre növeli. Ez azt jelenti, hogy a Bosch segítségével a sofőrnek több mint ötször annyi ideje van felkészülnie a váratlan közlekedési eseményre, mint korábban. Az új alkalmazás korábban elképzelhetetlen, 97 százalékos pontossággal jelzi előre a várható eseményeket, modellezve a környező járművek és gyalogosok mozgását is. A mérnökök a mobiltelefonos szövegfelismerésben használt technológia működési elvére alapozva és a mesterséges intelligenciára építve fejlesztették ki az alkalmazást.

A Bosch budapesti csapata más területen is élen jár a járművek biztonságát szolgáló fejlesztésekben, melyek közülük többel az autóvezetők már ma is találkozhatnak a mindennapokban. A járművezetők számára látható technológiák közül a sávelhagyás, a sávdetektálás, az adaptív távolságtartó automatika (ACC), a kormányrendszerek, parkolási funkciók és multimédiás eszközök fejlesztésében is részt vesznek. Továbbá olyan járműbiztonsági rendszereken is dolgoznak (Chassis Systems Control), mint a jelzőtábla- és a gyalogosfelismerés. Emellett a sofőrök elől rejtve maradó technológiákkal, így elektronikai szenzorokkal és beavatkozó szervekkel, valamint gyorsulásérzékelőkkel is foglalkoznak.

A központ egyik legújabb fejlesztési területét a károsanyag-kibocsátást jelentősen csökkentő hajtástechnológiák, az üzemanyagcellák, valamint a 48 V-os, mild-hibird rendszerek jelentik. Ezek átmeneti technológiaként fontos szerepet játszhatnak az autóiparban a tisztán elektromos járművek elterjedéséig.

A jövő autonóm járműveit Budapesten fejlesztik és tesztelik

A Budapesti Fejlesztési Központban már több mint ezer fős mérnökcsapat dolgozik a jövő autóiparát meghatározó autonómjármű-fejlesztési projekteken, köztük 2-es és 4-es szintű önvezetőautó-technológiák fejlesztésén. A Boschnak 2018 óta arra is van engedélye Magyarországon, hogy tesztmérnökökkel és tesztautókkal városi forgalomban próbáljon ki önvezetőjármű-funkciókat. Emellett a Daimlerrel közösen a legmagasabb fokú automatizáltságot jelentő, 4-es és 5-ös szintű robottaxik funkcióit is tesztelik Kalifornia mellett Budapesten.

„Sokáig a Szilícium-völgy cégei foglalkoztak kizárólag autonóm járművekkel, ehhez képest most már innen Budapestről nyújtunk be szabadalmakat ebben a témában”

– mondja Dr. Szászi István.

„A Budapesti Fejlesztési Központ azért rendkívül vonzó a mérnökök számára, mert nálunk a csúcstechnológiához kötődő kutatás-fejlesztés részesei lehetnek. Van olyan munkatársuk, aki amerikai munkahelyét adta fel a budapesti pozícióért. Továbbá külföldről is sokan jönnek hozzánk, elsősorban németek, de vannak francia, indiai és kínai kollégáink is.”

A Robert Bosch Kft.-nél az autóipari fejlesztési tevékenység 2000-ben mindössze öt munkavállalóval kezdődött. A Budapesti Fejlesztési Központ 2005-ben alakult meg hivatalosan, ma pedig több mint 2700 főt foglalkoztat. Továbbá innen irányítják a Kolozsváron és Szófiában található mérnöki központok tevékenységét is. A Bosch tervei szerint 2022-ben készül el a fejlesztési központ új, 90 ezer négyzetméteres campusa Budapesten.