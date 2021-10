A Halide 2.5 kamerás alkalmazás makrós módja minden iPhone készüléken használható.

A Lux kiadta a Halide kamerás alkalmazásának 2.5-ös verzióját az Apple iPhone készülékekre. Ebben már makrós mód is van, amely az összes iPhone készüléken használható.

A Neural Macro nevű mód az engedélyezés után automatikusan azt a kamerát választja ki, amely a legközelebb képes fókuszálni. Mivel a régebbi iPhone-okon nincs makrókamera, ezért az app ezután 2x-es digitális nagyítást alkalmaz, majd az ilyenkor szokásos minőségvesztést neurális engine bevetésével kompenzálja. Az iPhone 8-cal kezdődően tudják a készülékek az appon át felskálázni az ilyen képeket, és visszaállítani a kép eltűnt részleteit. 2X-es és 3x-os nagyításban is működik a funkció.

Az eredmény egy olyan fotó, amely makrós lencsével készített képre hasonlít. Szükség esetén a változtatások visszavonhatóak.

Az iPhone 13 Pro esetében erre a trükkre már nincs szükség, ott az ultraszéles kamera automatikusan képes makrómódra váltani, ezt a Halide is támogatja. Annyi extrával, hogy a neurális engine itt is megpróbál finomítani a fotókon, és képes ki is kapcsolni a makrós módot, ha arra nincs szükség.