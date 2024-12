Készüljünk aktívan a karácsonyra – hasznos appok a HONOR-tól

Az ajándékvásárlástól a pihenés megszervezésééig, a karácsonyi ebéd és vacsora, és egy esetleges koktélparti kiötléséig számos feladat várhat még ránk az év vége előtt – a HONOR pedig pár hasznos appal segíti ezeket a potenciális munkákat.

🎅 A „Secret Santa” szokás egyre népszerűbb: ilyenkor kollégáinkkal, barátainkkal, családunkkal véletlenszerűen „húzzuk ki” egymás nevét, a leendő megajándékozott pedig nem tudja, hogy kitől kap majd valami apróságot. Az Elfster tökéletes arra, hogy átláthatóan szervezzük ezt meg, beállítsunk költségkereteket és egyéb módon finomhangoljuk terveinket.

🍸 A Mixel egy egyszerű, és kifejezetten jópofa képi világú app, ami koktélrecepteket dob fel az otthoni alapanyagok alapján. A rendszerbe betáplálhatjuk, hogy milyen italaink és egyéb erőforrásaink vannak, a program pedig megmutatja nekünk, hogy ebből mit rittyenthetünk magunknak. Ez kifejezetten jól jön, ha ezt a feladatot az utolsó utáni pillanatra hagytuk, és már egyszerűen nincs lehetőségünk feltölteni készleteinket.

🍲 Az ünnepi sütés-főzés egy csodálatos, de egyben stresszes élmény is lehet. A Tasty-vel azonban jelentősen egyszerűbb és élvezetesebb lehet. Nem kell se a receptkönyveket bogarászni, se túrni a világhálót, ugyanis az app számos receptet tartalmaz. Ezeket ráadásul lépésről lépésre, akár videóval együtt magyarázza el, hogy tényleg igazán egyszerű legyen a finomságok elkészítése. A most akciós HONOR Magic V2 kihajtott állapotban pedig tabletként is funkcionálhat, így csak ki kell támasztanunk, és fókuszálhatunk az alkotásra.

🐖 A nagy rohanásban, vásárlásban, ajándékbeszerzésben figyelmen kívül hagyhatjuk malacperselyünket, és akaratlanul is hatalmas költekezésekbe kezdhetünk. A Money Manager segít átláthatóvá tenni költségvetésünket és az összegek áramlását, vizuálisan jelenítve meg tőkénk alakulását. Ez segíthet abban, hogy tudatosabbak legyünk, és megkönnyíti azt is, hogy lássuk, esetleg mit kellene növelni vagy csökkenteni.

