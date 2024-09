IFA 2024: A Samsung AI-alapú készülékeivel teremt összekapcsolt világot

A Samsung ma mutatkozott be az IFA 2024 konferencián, hogy a berlini innovációs kiállítás századik évfordulóját megünnepelve megerősítse és folytassa „AI mindenkinek” jövőképének megvalósítását.

A vállalat a mesterséges intelligencia széles körű kiterjesztése iránti elkötelezettségéről tett tanúbizonyságot, hogy minél többen részesülhessenek az AI nyújtotta előnyökben.

A konferencián az „AI for All” („AI mindenkinek”) jövőkép „AI Meets the World („AI a világnak”) és „AI Meets You” („AI Neked”) alegységeit ismertette, a vállalat és partnereinek előadói azt mutatták be, hogy a mesterséges intelligencia miként játszik meghatározó szerepet a felhasználók életminőségének javításában, és hogyan látja el őket olyan eszközökkel, amelyekkel gazdagíthatják mindennapjaikat.

„A tavalyi IFA-n tartott előadásunk óta jelentősen növekedett a mesterséges intelligencia és annak az életünkben betöltött szerepe körüli párbeszédek, szakmai eszmecserék száma – mondta Benjamin Braun, a Samsung európai központjának marketingigazgatója. – A Samsungnál büszkék vagyunk arra, hogy a mesterséges intelligenciát elérhetőbbé és befogadhatóbbá tesszük, megmutatva azt, hogyan könnyítheti és nem pedig bonyolítja az életünket. Abban hiszünk, hogy az AI a felhasználók „jobbkezeként” szükséges, hogy működjön, kiszolgálva az egyéni és az őket körülvevő világ igényeit. AI-alapú eszközeinkkel a felhasználók több időt és nagyobb figyelmet fordíthatnak a számukra igazán fontos dolgokra.”

AI mindenkinek

A Samsung „AI mindenkinek” víziója az AI-alapú készülékek széles skáláját öleli fel, legyen szó mobileszközökről, háztartási készülékekről vagy otthoni szórakoztató rendszerekről. A vállalat várakozásai szerint 2024 végéig mintegy 200 millió Galaxy AI-t futtató eszközzel rendelkezhetnek a felhasználók. A Samsung szem előtt tartja, hogy míg az AI funkcióknak alkalmazkodniuk kell a felhasználók életviteléhez, szolgálniuk kell a bolygó érdekeit is.

Ennek központi eleme a bővülő SmartThings ökoszisztéma, amely már több mint 500 millió eszközt kapcsol össze. Az okosplatform zökkenőmentes távvezérlést kínál az összes Samsung AI-alapú készülékhez, a fűtésrendszer ki- és bekapcsolásától kezdve, a háztartási készülékek otthoni vagy távoli kezelésén át, a Samsung televíziók irányításáig.

A Samsung AI-alapú eszközei a felhasználók kezébe adják az irányítás lehetőségét, hogy maguk alakíthassanak mindennapi élményeiken, így – többek között – fenntarthatóbb életmódot gyakorolhatnak, kibontakoztathatják kreativitásukat és tarthatják a kapcsolatot szeretteikkel.

A felhasználók mindössze 15%-a mondta csupán, hogy teljes mértékben tisztában lenne a mesterséges intelligencia mindennapi használhatóságával, miközben 66%-uk az időmegtakarítás lehetőségét keresi – mutat rá a Samsung kutatása. Ez az eredmény lehetőséget biztosít arra, hogy a Samsung AI segítséget nyújtson a felhasználóknak, és megmutassa, hogy az AI Mindenkié.

Az IFA kiállítást követő legújabb operációs rendszerfrissítés, a One UI 6.1.1 a Galaxy S24, Z Fold5 és Z Flip5 okostelefonokra is kiterjeszti a Galaxy Z Fold6 és Z Flip6 számos AI funkcióját, köztük az Élő fordítást és a Bekarikázással keresést.

A One UI 6.1.1 bevezetésével érkező új alkalmazások még több lehetőséget kínálnak majd a kreativitásra és a kapcsolatteremtésre. Ezek közé tartozik a Rajzból kép, amellyel a felhasználók egy egyszerű rajzból generált képi eszközökkel vizualizálhatják elképzeléseiket. A Portré stúdió a kreativitást mozdítja elő azáltal, hogy a felhasználókat az online tevékenységekhez, kommunikációhoz egy személyre szabottabb avatár létrehozásában támogatja.

AI Neked

Az IFA 2024 kiállításon a Samsung bemutatta Premiere 9 és a Premiere 7 projektorokat, amelyek fejlett lézertechnológiát hoznak az otthoni szórakoztatásba, kivételes 4K felbontást és magával ragadó hangzást biztosítva az akár 130 col átmérőjű képernyőkön. AI-alapú technológiát alkalmaznak, beleértve az AI Felskálázást, amely a tartalmakat 4K minőségre javítja, valamint a Vision Booster-t, amely a különböző fényviszonyokhoz igazodva állítja be a fényerőt és a kontrasztot az optimális képminőségért. A projektorok a mesterséges intelligencia erejével kiegészülve prémium kategóriás házimozikká alakítják a lakótereket, és forradalmi technológiával nyújtanak kiváló megtekintési élményt.

Az IFA színpadán a Samsung tévéi is szerepet kaptak. A Tizen OS operációs rendszert 2015 óta több mint százmillió okostévé futtatta, és élvonalbeli szerepet töltött be a televíziózás fejlődésében. 2024-től az összes új Samsung AI TV, valamint egyes 2023-as modellek hét évig garantáltan Tizen OS rendszerfrissítést kapnak. A felhasználók így továbbra is részesülhetnek a forradalmi újdonságokból és továbbfejlesztett kapcsolódási lehetőségekből Samsung készülékeikkel összehangolva.

A Samsung Neo QLED 8K AI képernyői a beépített NQ 8 AI Gen 3 processzorokkal továbbfejlesztett vizuális élményt nyújtanak. Ezek a processzorok – a korábbinál nyolcszor több, – összesen 512 neurális hálózattal rendelkeznek, és a mesterséges intelligencia erejével párosulva személyre szabott, kiváló minőségű hang- és képélményt kínálnak. Ez a technológia skálázza fel a képernyőn megjelenő tartalmakat, és nyújtja az eddigi legélesebb és legtisztább képet.

Az IFA-n a Samsung a The Frame és az Art Store legújabb fejlesztéseit is megünnepelte, emellett számos új partnerséget jelentett be. A vállalat együttműködik a finn Marimekko divatházzal, és Jean-Michel Basquiat műveit is bemutatja a képernyőn, emellett egy 12 remekműből álló exkluzív kollekciót mutat a belga szürrealista festőművésztől, René Magritte-tól.

A vállalat bejelentette az új Samsung Music Frame izgalmas bevezetését is a Universal Picture Wicked című filmjével együttműködésben. A 2024 elején debütált Music Frame vezeték nélküli hangszóró kiváló hangminőséget biztosít, amely bármilyen teret gazdag, tiszta hangzással tölthet meg. A Music Frame a beépített mélynyomókkal és a benne található intelligens Dolby Atmos technológiával intelligens módon alkalmazkodik az otthoni akusztikához, és minden hangot, hangjegyet életre kelt. A limitált kiadású Wicked Music Frame két filmbéli képpel és egy csodálatos exkluzív képpel – kizárólag a limitált kiadású Music Frame részeként – a kedvelt Glindáról és Elphabáról, valamint a szereplők autogramjaival és egy hitelességi tanúsítvánnyal lesz kapható.

AI a világnak

A Samsung hisz abban, hogy a mesterséges intelligencia jó érdekeket szolgál, és meghatározó szerepet játszik abban, hogy jobban vigyázzunk a bolygóra és egymásra. A vállalat folytatja küldetését, hogy 2050-re elérje nettó zéró széndioxid-kibocsátás célkitűzését (Net Zero by 2050), és a DX divízió működésének 93%-át megújuló energiaforrásokkal fedezze.

A Samsung továbbra is kiemelt figyelmet fordít energiahatékony eszközeire, és elkötelezetten törekszik arra, hogy azokat mesterséges intelligencia alkalmazásával kifejlessze. Legyen szó a készülékek – köztük hűtőgépek és mosógépek – mesterséges intelligenciájáról vagy a SmartThings ökoszisztémában rejlő lehetőségek kihasználásáról, amelyekkel még több energia takarítható meg.

A Samsung AI Hybrid hűtőszekrényei az energiatakarékosság jegyében készültek. A két energiaforrás, a kompresszor és a Peltier hűtőtechnológia kombinálásával a hűtőszekrény intelligensen reagál, ha a megszokottnál több energiát használ. Amennyiben például a hűtőszekrény ajtaja hosszabb ideig nyitva marad, a Peltier-technológia extra hűtőforrásként javítja az általános energiahatékonyságot.

A Samsung az IFA színpadán bejelentette a Bespoke AI Laundry Combo™ készülék európai bevezetését. Az egyszerre mosó- és szárítógépet ötvöző, helytakarékos készülék egymást követően fejezi be a mosási és szárítási ciklust. A mosási ciklus nemcsak teljesíti, hanem akár 20%-kal meghaladhatja az A-osztályú besorolás minimális energiahatékonysági előírásait, a mosási és szárítási ciklus pedig együttesen megfelel az A-osztályú besorolásnak. A lenyűgöző teljesítmény a fejlett hőszivattyús szárítási technológiának köszönhető, amely alacsonyabb hőmérsékleten gyorsan, kíméletesen és hatékonyan szárítja a ruhákat. A SmartThings ökoszisztéma továbbra is a Samsung úttörő eszköze az energiahatékonyságban, mivel sok apróbb módosítással nagy változás érhető el. A SmartThings Energy alkalmazás AI Energia módjával pedig akár 70%-kal csökkenthető a mosógépek energiafelhasználása. Emellett, a SmartThings Away (Távoli) módban a felhasználóknak pedig nem kell aggódniuk azért, mert nem kapcsolták le a villanyt vagy ki a tévét, amikor elhagyták otthonukat. Egyes készülékek szenzorai ugyanis érzékelik, ha senki sem tartózkodik a szobában, és az energiatakarékosság érdekében lekapcsolják a rendszereket.

A testre szabható AI készülékek az Optimális ütemezés és optimális töltés révén csökkentheti az energiaköltségeket. Ezek a funkciók késleltetik a mosási ciklus elindítását és a töltést, hogy elkerülje a legaktívabb energiahasználati időt, és okos díjszabást létrehozva csökkentse az energiaköltségeket.

A közleményben említett készülékekről további információ érhető el a Samsung weboldalán. A Samsung IFA 2024 bemutatójáról készült képek a vállalat honlapján találhatóak.

A Samsung IFA kiállítása szeptember 6. és szeptember 10. között tekinthető meg a berlini City Cube-ban.

