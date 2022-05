Az LG az újra élőben megrendezett ISE kiállításon mutatta be új kijelzőtechnológiáit

Az LG Electronics (LG) két évnyi kihagyás után 2022-ben újra az Integrated Systems Europe (ISE) kiállításon, Barcelonában mutatta be úttörő, üzleti használatra tervezett kijelzőtechnológiáit.

A vállalat bemutatott újdonságai — az átlátszó OLED-megoldásoktól a Micro LED kijelzőkön át a LED-es üzleti megjelenítőkig — a digitális képmegjelenítést olyan hasznos üzleti felhasználási lehetőségekkel kombinálják, amelyek segítenek magasabb szintre emelni a pandémia utáni kommunikációt.

Ahogyan az emberek egyre több időt töltenek otthon, úgy egyes, korábban tipikusan házon kívül elvégzett tevékenységek is a kényelmes otthoni térbe kerülnek át. A felhasználók online dolgoznak, digitálisan vesznek részt tanórákon és orvosi vizsgálatokon, és sokszor a hobbijaikat is a négy fal között űzik. Erre a trendre reagálva az LG bemutatta az LG MAGNIT és LG One:Quick Flex megoldásokat, amelyek a vállalat kereskedelmi kijelzők terén szerzett tapasztalatát a következő generációs otthoni kijelzők létrehozásában használják fel.

Az LG MAGNIT, amelyet 2020-as debütálása óta már több kereskedelmi területen is alkalmaznak, most a prémium házimozit definiálja újra esztétikus dizájnjával és óriási, 136 hüvelykes 4K UHD (3840 x 2160) képernyőjével. A több millió, önálló fénykibocsátásra képes LED-pixel által garantált elképesztő képminőséget a nézők immár otthonuk kényelméből is élvezhetik kedvenc filmjeik, tévéműsoraik, sportközvetítéseik nézése közben. A tartalomfogyasztás egyszerűbb és élvezetesebb azáltal, hogy az LG webOS 6.0 okostévé-platformján keresztül számos népszerű streaming alkalmazás érhető el. A Bang & Olufsen Beolab 90 otthoni hangszóróval párosítva pedig az LG MAGNIT még teljesebb házimoziélményt nyújt.

A One:Quick Flex megoldás is az otthoni szórakozást reformálja meg. Az 43 hüvelykes 4K UHD (3840 x 2160) all-in-one kijelzőbe mikrofont, kamerát és hangszórókat is építettek, a képernyő mellé pedig egy mozgatható állvány is választható. Egyszerű, érintésalapú beállítási lehetőségeivel és felhasználóbarát Windows operációs rendszerével a One:Quick Flex nem csak távoli munkavégzésre, de távoktatásra, videokonferenciák lebolyolítására, online edzésre és szórakoztatásra is alkalmas. A nagyobb, 55 hüvelykes One:Quick Works kijelző intuitív videokonferencia-eszközökkel kombinálja a beépített érintőkijelző képességeit, így oktatási és vállalati felhasználásra is ideális, hiszen több felhasználó egyszerre csatlakozhat az eszközre.

Az idei termékportfólióba tartoznak az új, átlátszó OLED kijelzők is, amelyek a csúcskategóriás irodák üvegfalain vibráló és futurisztikus képmegjelenítési lehetőségeket nyújtanak, ráadásul a meetingeken is jól használhatók. Az átlátszó OLED kijelzők a közlekedési szektorban reklám- vagy információs kijelzőként használhatók az állomások ablakain és üvegfelületein, de ez a megoldás már a múzeumok kiállítótereiben is megtalálható. Az átlátszó OLED Touch szintén nagy népszerűségre tett szert, interaktív kijelzőként használva.

A Technológiai és Mérnöki Emmy-díjas, 65 hüvelykes UltraFine™ OLED Pro kijelző a filmstúdiókban dolgozó szakemberek igényei szerint készült. Támogatja a profi interfészeket, például az SDI-t és az SFP-t, és leskálázás nélkül képes megjeleníteni az eredeti, nagyfelbontású forrásfájlokat. Az UltraFine OLED Pro kijelzők ideálisak lehetnek a képernyők előtt hosszú órákat töltő színezők számára, hiszen megfelelnek a kékfénykibocsátásra vonatkozó TÜV Eyesafe szabványnak, így segítenek megvédeni a szemet a káros hatásoktól. Az LG UltraFine OLED Pro kijelzők az utómunkálatokat végző vállalatoknál és az online tartalomszolgáltatást kínáló cégeknél is hasznos segítséget jelenthetnek a próbavetítéseknél.

Az LG számos olyan innovációt mutatott be az ISE kiállításon, amelyet kritikus felhasználási környezetekre terveztek. A nagyfelbontású, keret nélküli kialakítású Fine-pitch LED kijelző minden apró részletet tisztán jelenít meg, a szintén keret nélküli, 54 hüvelykes, könnyen installálható LED Blocot pedig a felhasználók egy 55 hüvelykes LCD videofalként használhatják — az új megoldás még a meglévő LCD videofal-modellek kereteibe is illeszkedik. Ezek a funkciók könnyen használhatóvá teszik őket a vállalati irányítótermekben, auditóriumokban és virtuális osztálytermekben.

A kiskereskedelemben az LG tartalommenedzsment-megoldása, a SuperSign QSR hoz újítást: a vásárlók dinamikus menütáblán választhatják ki rendelésüket, miközben a színfalak mögött a szolgáltatók egyszerűbb és átláthatóbb, a kártyaterminálrendszerrel integrált konyhai kijelzőrendszert használhatnak. A kültéren tartózkodó vásárlókkal való kommunikációt egy másik termék — egy 21,5 hüvelykes, nagy fényerejű érintőkijelző — is segíti. Legyen szó autós kioszkról, töltőállomásról vagy elektromosautó-töltőről, a tartós kivitelű eszköz minden helyszínen megállja a helyét, hiszen ellenáll a szélsőséges időjárási körülményeknek és a pornak, miközben olyan fényerősséget nyújt, amellyel a megjelenő információ mindig jól látható marad.

Az LG olyan felhőalapú megoldásokat is bemutatott az ISE kiállításon, amelyeket meghatározott iparágakra vagy felhasználási módokra terveztek. A Pro:Centric Cloud például a vendéglátás-menedzsmentet reformálja meg azzal, hogy az LG rugalmas és intuitív vendéglátási tartalomkezelő rendszerét, a Pro:Centricet felhőalapú rendszerré kiterjesztve számos üzlet egy rendszerben történő kezelését teszi lehetővé. A hotelek továbbá személyre szabott szolgáltatásokat kínálhatnak a vendégeknek, az épületben található kijelzőkön konzisztensen jeleníthetik meg a tartalmakat— mindezt egyetlen központi rendszerben kezelve.

Azok számára, akik nem tudtak részt venni az eseményen, az LG létrehozott egy weboldalt, amely videókban mutatja be az ISE kiállítás zónáit. A weboldalra élőben, az esemény alatt is kerülnek fel tartalmak.