Itt láthatók a PlayStation Plus januári ingyenes játékai

December 29-én a Sony hivatalosan is bejelentette a PlayStation Plus szolgáltatás januári ingyen játékait, és igaznak bizonyultak a korábbi szivárgások, hiszen az előfizetők az alábbi játékokat zsákolhatják be: Deep Rock Galactic (PS4/PS5), Dirt 5 (PS4/PS5), Persona 5 Strikers (PS4).

A játékok 2022. január 4-től lesznek elérhetők a PS Plus előfizetők számára, január 3-ig pedig még igényelhető a decemberi kínálat: egyrészt a Godfall című akciójáték, a valamivel könnyedebb LEGO DC Super Villains és a soulslike műfajt erősítő Mortal Shell. Nem szabad továbbá elfelejteni, hogy szintén 2022. január 3-ig zsákolható be további három PlayStation VR-játék: a The Persistence, a The Walking Dead: Saints & Sinners és az Until You Fall.

A PS Plus egy extra szolgáltatás a PS4 és PS5 tulajdonosoknak, ami nemcsak új programokat kínál minden hónapban, de szükséges ahhoz is, hogy a playstationös videojátékok multiplayer része is használható legyen, továbbá extra kedvezményeket, ingyen profilképeket és témákat biztosít a PlayStation Store-ban, illetve lehetővé teszi, hogy a játékmentések a felhőbe kerüljenek.

Forrás: 24.hu