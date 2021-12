Csodálatos az új The Matrix Awakens, de a konzolok nem bírják

Azt már látjuk, mennyire elképesztően néz ki egy játék az Unreal Engine 5-tel, csak épp a jelenlegi konzolok nem készültek fel rá.

Már a 2021-es The Game Awards előtt belengették, hogy a show közben fog élesedni a The Matrix Awakens, az Unreal Engine 5-ös “Mátrix élmény”. Gyakorlatilag azt kaptuk a menetrendnek megfelelően publikált “élménytől”, amire számítani lehetett: egy gyönyörű techdemó prezentálta nekünk azt, mire is képes az UE5, ami a jövőben egyre több játékban köszönhet majd vissza – elvégre ez a motor duruzsol majd kedvesen a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, az Ark II, vagy épp a Hellblade II: Senua’s Saga alatt is.

A Fortnite egy ideje már Unreal Engine 5-öt használ, de nyilván nem az Epic mókás battle royale lövöldéje fogja megcsillogtatni az új grafikus motor minden extra kunsztját. Erre a feladatra a The Matrix Awakens lett volna alkalmas, de sajnos nem írhatjuk be rá a csillagos ötöst, mindez igyekezet és valós technikai bravúr ellenére ez bizony mindössze egy ceruzás hármas (kis jóindulattal négyes) lett, egyetlen végtelenül egyszerű okból.

És akkor most nincs mese, mondjuk ki a nyilvánvalót: az Xbox Series X és a PlayStation 5 legyenek bármilyen bika konzolok, nem bírnak el a The Matrix Awakens techdemóval. A prezentáció álomszép, elképesztően élethű maga a város, a jelenben láthatjuk tényleg működni a jövő technológiáit, valamint Keanu Reeves és Carrie-Anne Moss karakterei is szinte tökéletes másai a színészeknek, a látvány valóban arcleszaggató. Fps-téren azonban komoly gondok vannak, és ennek tükrében nem teljesen értem, így, ebben a formában mi értelme volt az egész hajcihőnek – vagy csak engem nevelt rá túl hamar és túl konkrétan a jelenlegi generáció a fix 60fps-re.

De beszéljenek helyettem a számok, melyeket az alábbi videó tökéletesen prezentál. A Digital Foundry nagyjából egy órán át meséli el nektek ebben az anyagban, mit is látunk, és mire képes tényleg az UE5 ebben a demóban. Mindenképp ajánlom a teljes videó megtekintését, ha érdekel benneteket, hogyan működik a Nanite és a Lumen rendszer, techkedvelőknek igazi csemege ez a beszélgetés. A matekhoz a 33. perc környékére kell tekernetek.

A demó elején a beszélgetős, filmszerű rész még 24fps-sel fut, de ez egy kreatív döntés csupán, nem arról van szó, hogy itt ne lehetett volna kisajtolni az egészből többet is, valószínűleg csak a tényleg filmszerű hatást akarták még inkább nyomatékosítani a készítők. Később viszont, mikor elkezdődik Carrie-Anne Moss szavaival élve a “szexi akció”, világosan látszik, hogy a nagyjából 30fps-t csak az autóból lövöldözős résznél tudja tartani a PS5 és az Xbox Series X (60-ról ne is álmodjatok), amikor pedig “nyílt világra” váltunk és szabadon kezdünk el vezetni, bőven 30 alá esik be a képkockaszám, ütközéseknél 20-ra is csökkenhet.

Egyetlen gondolat erejéig érdemes megemlíteni az Xbox Series S-t is, ami képfrissítés terén hasonlóan teljesít, mint a nagytesó, a Series X. Bár a távoli járművek jóval elmosottabbak, és a kép is sokkal szemcsésebb, ami annak fényében nem meglepő, hogy itt csak 720p-t bír el a vas, szemben a Series X és a PS5 váltakozó, 1440p körül, a nyílt világban bizonyos beállítások mellett 1620p-re is húzható felbontása mellett.

