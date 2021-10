A Kingston piacra dobta első DDR5-memóriáját, a FURY Beast DDR5-öt

A sebességet, a kapacitást és a megbízhatóságot még magasabb szintre emelő Kingston FURY Beast DDR5 sokféle továbbfejlesztett funkciót kínál. Ide tartozik az extrém sebesség mellett jobb stabilitást nyújtó ODECC (on-die ECC), a hatékonyságot növelő két 32 bites alcsatorna, és a modulba épített PMIC (power management integrated circuit), amely ott biztosítja a teljesítményt, ahol a legnagyobb szükség van rá. Az új, stílusos RAM ideális megoldás extrém játékkörnyezetben, a 4K+ felbontású videóstreamingnél, valamint nagy teljesítményű animáció és 3D rendering esetén is.

„Izgatottak vagyunk, hogy a DDR5 végre megérkezett, és most a Kingston FURY család részeként a gamerek és hobbifelhasználók számára is elérhetővé válik. Büszkék vagyunk rá, hogy a felhasználók abban a biztos tudatban építhetik ki megoldásaikat, hogy a Kingston FURY Beast DDR5 memóriát a világ vezető alaplapgyártói, köztük az MSI®, az ASUS®, az ASRock® és a Gigabyte™ is tesztelték és jóváhagyták”