Visszatér a League of Legends vb a magyar képernyőkre

2018 után tér vissza a hazai képernyőkre a Worlds, azaz a League of Legends világbajnokság, a világ legnagyobb és legnézettebb e-sport versenye az Esport1 magyar nyelvű közvetítésében. A viadal 2021. október 5-től követhető élőben az Esport1 Twitch és YouTube csatornáján.

Az Esport1 2020 óta közvetíti élőben a legnagyobb európai League of Legends bajnokságot, az LEC-t, itt versenyzett visszavonulásáig a legeredményesebb magyar LoL e-sportoló, Kiss “Vizicsacsi” Tamás is. A sikeres együttműködés következő lépéseként, 2021 októberétől az E1TV professzionális kommentátor gárdája magyar nyelven közvetíti a League of Legends vb-t is, amely évek óta a világ legnézettebb e-sport versenye.

“A League of Legends világbajnokság magyar nyelvű közvetítése óriási kihívás és egyben megtiszteltetés számunkra. 2020 óta dolgozunk szorosan a kiadó Riot Games berlini csapatával a legnagyobb európai LoL kontinensviadal magyar nyelvű adásain, és büszkék vagyunk arra, hogy októbertől nálunk követhetik a hazai rajongók a világ legnagyobb e-sport versenyét is.”

– mondta Hodozsán Dániel, az Esport1 streaming üzletág vezetője.

“Egész évben megbízható közvetítő partnerünk volt az Esport1.hu, akik közelebb hozták a League of Legends európai bajnokságát a magyar közösséghez. Nagyon örülünk annak, hogy immáron a világbajnokság magyar nyelvű közvetítésén is együtt dolgozhatunk!”

– mondta Alberto Guerrero, A Riot Games EMEA régiós esport igazgatója.

2010 óta, minden évben megrendezik a League of Legends világbajnokságot, amely egy egész éven át tartó versenysorozat utolsó állomása. A mostani rendszerben 11 régió 22 csapata küzd meg egymással egy teljes hónapon keresztül, melynek végén kiderül, hogy ki a világ legjobb LoL csapata. A hazai rajongók október 5-től, több mint 130 órán keresztül nézhetik majd a magyar nyelvű adást az Esport1 Twitch és YouTube csatornáin.