Windows 11: Teljesen megváltozik az egérkattintás rendszere

A Windows 11 nem csak a Start menü és egyes ablakok tekintetében tér majd el a többi rendszerváltozattól, ugyanis egy másik részen, a jobbgombbal való vezérlésben is új fejezetet kíván nyitni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a felület sokkal átgondoltabb, illetve átláthatóbb lesz, amire a napjaink szoftvereit látva is nagy szükség is van.

Az egyes Windows-verziók megjelenésével ugyanis a jobb egérgombos menü is új parancsokkal bővült, sokrétűbbé, ugyanakkor nehezebbé is téve a navigációt. A Windows 10 utolsó kiadásaiban már sokféle utasítást találni, amik hatására a menü hosszúsága az egekbe nőtt, teljesen aránytalanná téve a felületet:

A problémát a Microsoft is érzékelte, így teljes ráncfelvarrást hajtott végre, de ennek előnyeit csak a Windows 11-es felhasználók tudják majd megtapasztalni. A változtatás mindenesetre hangsúlyos: a menü egyrészt sokkal kisebb felületen bújik elő, az egyes gombok pedig közvetlenül az egérmutató környezetében helyezkednek el. Ezek közé tartozik például a másolás és a kivágás is, melyek jól ismert ikonjait azért meghagyta a cég. Az újabb műveleteket pedig nem külön gombként jelzi a szoftver, mind egy almenüben helyezkednek el.

Ugyanígy nagy változáson esik át a megosztásra alkalmas felület is: a Microsoft egyrészt egyszerűsítette a korábbi panelt, másrészt előtérbe hozta a leggyakoribb (e-mailes) kontaktokat, illetve a küldéshez használt appot, hogy a folyamat még gyorsabb legyen.

A Windows 11 első (publikus) változatai az év vége felé válnak elérhetővé az új eszközzel együtt, a meglévő Windows 10-es gépek frissítése azonban csak 2022-ben kezdődik.