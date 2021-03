Többet takarítunk a járvány kitörése óta

Gyakrabban takarítunk a járvány kitörése óta, és ennek legfőbb oka, hogy otthonunkban szeretnénk vírusmentes környezetet biztosítani a családtagjaink számára – derült ki a Dyson 11 országban, köztük Magyarországon is végzett reprezentatív kutatásából, amely a takarítással kapcsolatos szokásokat és attitűdöket vizsgálta.

Az emberek 59%-a többször takarít a járvány kitörése óta, és minden negyedik válaszadó aggasztónak találja az otthonában lévő port, ez derült ki a Dyson által tizenegy országban végzett reprezentatív kutatásból. Tudatosabbak a magyarok is a covid hatására: a hazai válaszadók közel fele takarít gyakrabban, amióta kitört a járvány, mert ezzel is szeretné megelőzni a vírusfertőzés lehetőségét.

A felmérésből az is kiderül, hogy a magyarok túlnyomó többsége ezzel is megelőző lépéseket akar tenni, 75%-uk ugyanis azért takarít többször a járvány kitörése óta, mert jobban odafigyel a higiéniára, hogy vírusmentes legyen az otthona. Emellett sokan családtagjaik védelmében is teszik mindezt, mind a magyar, mind a nemzetközi válaszadók egyharmada az otthonában élőket szeretné megóvni az esetleges fertőzéstől.

A vírusfertőzés csökkentése mellett az otthon tartózkodás is komoly befolyásoló tényező: a válaszadók több mint 40%-a ugyanis azt vallotta, mivel többet van otthon, ezért több ideje is van erre a feladatra, de a megkérdezettek közel egyharmada az otthonlét miatt inkább kényszeresen végzi ezt a munkát.

A por miatt aggódik a magyar

A hazai megkérdezettek 40%-a a por miatt aggódik leginkább, ha az otthonában lévő szennyeződésekről van szó és a legtöbben a porszívóban bíznak a felmosó és a nedves rongy mellett. Igaz, a válaszadók több mint fele szerint a por javarészt a szőnyegekben, padlószőnyegekben fordul elő, és az olyan helyekre, mint a matrac vagy kanapé, csak hét százalékuk gyanakodik.

Bár a gyakoribb takarítással valóban sok szennyeződést eltávolíthatunk otthonunkból, könnyen lehet, hogy nem lesz elég hatékony a küzdelem, ha nem a megfelelő porszívóval végezzük azt. A Dyson kutatása szerint nemzetközi viszonylatban 3%, de Magyarországon is csak az emberek 4% tudja, hogy a por egyik összetevője a poratka ürüléke, pedig ez az, amit, ha a levegőben szálló porszemcsékkel együtt belélegzünk, allergiás tüneteket vált ki.

„Nem elég a szemmel látható porszemcsék eltávolítása, a mikroszkopikus méretű részecskék, köztük a poratkák ürüléke azok, amelyek hatással lehetnek a jó közérzetünkre”

– magyarázza Dennis Mathews, a Dyson mikrobiológiai kutatója.

“Ezért kiemelten fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogyan lehet a leghatékonyabban eltávolítani őket. A hagyományos vezetékes és vezeték nélküli porszívókkal ugyanis sokkal nagyobb eséllyel élhetik túl a poratkák a takarítást.”

Ahhoz, hogy igazán hatékony munkát végezzünk és atkamentessé váljon otthonunk, kulcsfontosságú a porszívónk szívóereje, és ennek növeléséhez nagymértékben hozzájárul az, ha nemcsak maga a készülék, de a szívófej is motorizált, mivel az akár kétszer akkora szívóerővel képes eltávolítani a koszt, mint az anélküli gépek, így az atkák sokkal kisebb eséllyel élik túl a takarítást. A hatékonyság persze a megfelelő szűrésen is múlik: ezt egyrészt a HEPA-filter segíti a készülékekben, valamint az olyan szűrőrendszerek, mint a ciklontechnológia, amely a beszívott poros levegőből kiválasztja a szennyeződéseket és annak, valamint a HEPA-filternek köszönhetően tisztább levegőt bocsát vissza a készülék környezetébe.