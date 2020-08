Meglepetés-ajánlatokkal segíti az iskolakezdést a Telekom

Korlátok nélkül kezdődhet az iskola a Telekommal. A szupergyors nettől a kedvezményes készülék-ajánlatokon át a tanszerekig vagy a könyvekig a Telekomnak mindenki számára van ajánlata: a családoknak, a kisdiákoknak és az egyetemistáknak is. A következő hetekben különféle igényekre reagáló ajánlatokkal jelentkezik a vállalat, hogy valóban korlátlanul induljon a tanév!

Hamarosan indul az új tanév és az új egyetemi szemeszter, augusztus második felében már mindenki az iskolakezdésre koncentrál. A szupergyors internet és a digitális alkalmazások nyáron a szórakozást és a feltöltődést szolgálták, de szeptembertől a kikapcsolódás mellett ismét a diákok és a családok szolgálatába állnak. A koronavírus-járvány miatt egyelőre sok a bizonytalanság azzal kapcsolatban, milyen forgatókönyv szerint indul el a 2020/2021-es tanév, de a Telekom támogatja a családokat abban, hogy bármelyik eshetőséget felkészülten várhassák. A Telekom extragyors hálózattal, rugalmas és korlátlanságot biztosító ajánlatokkal és számos, kifejezetten a tanulást és iskolakezdést segítő kedvezménnyel jelentkezik a következő hetekben. Többek között egyedi készülékcsomag ajánlat, kedvező internetelőfizetés díjcsomagok várják az ügyfeleiket, a Magenta1 előfizetőknek pedig meglepetés kuponakciókkal készülnek.

Izgalommal és kihívásokkal teli időszak az iskolakezdés, amikor minden segítség jól jön a diákoknak, tanároknak és a családoknak is. A Telekom számára kiemelten fontos, hogy segítse ezt a mindenki életében jelentőségteli időszakot: ahogy az előző tanévben is prioritás volt az oktatás segítése, az új tanévben is az. Az elmúlt hónapok tanulsága, hogy az oktatást segítő digitális alkalmazások és a különböző mobil eszközök óriási lehetőséget jelentenek tanároknak és diákoknak egyaránt. Korlátlan lehetőséget biztosítanak a fiatalok számára, hogy még több tudással gazdagodhassanak, hogy a tanulás még élménydúsabb legyen. A Telekom, mint Magyarország digitalizációjáért elkötelezett vállalata számára természetes, hogy a diákok és a családok partnere ebben a folyamatban.