Közel 22 méter magas LED-kijelzőt állított fel Szöulban az LG

A nagyméretű kijelzők mindig vonzzák a tekintetünket – legyen szó otthoni környezetről, utcai képernyőkről vagy az üzletközpontokban kihelyezett digitális reklámokról. Szemléletes példa erre az LG Electronics (LG) üzleti megoldások divíziójának legújabb projektje: a vállalat nemrégiben egy hatalmas méretű, nagyfelbontású digitális LED-kijelzőt helyezett ki Szöül egyik legfrekventáltabb utcáján, Gangnam városrészben.

Az ikonikus Teheran-ro (a “ro” a koreai nyelvben utcát jelent) körzet központjára gyakran úgy utalnak, mint a Times Square koreai változatára, hiszen a teret rengeteg elképesztő méretű kijelző öleli körbe, melyeken a legkülönfélébb márkák reklámjai futnak. A kormány által szabad kültéri hirdetési területnek nyilvánított övezetben az utcakép egy olyan nyitott arénára hasonlít, amelyben a nagy szórakoztatóközpontok, ruházati márkák és vállalatok mind a kijelzők mellett naponta elhaladó, nagyságrendileg 100 000 városlakó figyelméért küzdenek.

Az LG szemkápráztató digitális LED-kijelzőmegoldását nehéz nem észrevenni. A két feltűnően élénk, 10 000 nit-es fényerősségű kijelzőt – 21,8 méteres magasságukkal és 12 méteres szélességükkel – egy impozáns, 26 méter magas szerkezetre szerelték fel. Az egyedi felépítésű, 8,3 mm nagyságú pixelekből álló kétoldalú kijelző a Teheran-ro egyik legismertebb pontja, a Grand InterContinental Seoul Parnas Hotel előtt áll.

Az LG egyedi kijelzőmegoldása egy szabadon álló, kétoldalú hirdetőtábla, amely még egy olyan, a technológiai újdonságokat gyorsan adaptáló városban is újdonságnak számít, mint Szöul. Az LG a teljes projektet a kezdetektől a végéig felügyelte, beleértve a tartószerkezet megtervezését és kivitelezését is. Az LG sok más kijelzőtermékéhez – a televíziókhoz, monitorokhoz és laptopokhoz – hasonlóan a gangnami digitális LED-kijelzőt is rendkívül keskeny kávákkal alkotta meg, hogy a kijelzőn megjelenő gyönyörű képek mellett semmi ne vonja el a járókelők figyelmét.

A Gangnam városrész szívében felállított, az LG kiemelkedő kijelzőtechnológiájával megalkotott hatalmas képernyőt rögtön felismerik majd az arra járók, akik garantáltan nem fogják tudni levenni a szemüket a tábláról.