Az LV Esports Team Magyarország legújabb e-sport csapata

Bemutatta játékosait és jövőbeni terveit Magyarország legújabb e-sport csapata, az LV Esports Team. A frissen alakult klub egyből két meghatározó versenyzőt igazolt a soraiba a magyar profi FIFA mezőnyből: Borkai „Boresz” Ádám és Majorosi „chris_maj” Krisztián személyében.

Első igazolásként a FIFA 21 magyar válogatott játékos: Boresz érkezett. A játékos két éve foglalkozik versenyszerűen az e-sporttal, a tavalyi évet a spanyol RVNS Esports csapatánál töltötte, amelynek színeiben nemcsak kiharcolta a válogatottságot, de megnyerte a Magyar E-sport Fesztivált, valamint a világranglista 282. helyéig küzdötte fel magát a játék globális mezőnyében.

Másodikként Chris csatlakozott a klubhoz, aki 2018 óta versenyzett az MTK játékosaként. Igazolása azért is kuriózum, mert ő az első magyar FIFA játékos, akit kivásároltak a szerződéséből. Eredményei: 2020-ban megnyerte a Hunesz Masterst, a Magyar Esport Fesztivált, majd az azt követő évben meg is védte ezt a címét, bronzérmes volt a tavalyi K&H Kupán is, végül MOL EB győzelmével zárta a sorozatot. Ezzel az eredménylistával kiérdemelte az Év E-sport Felfedezettje díjat a 2020-as szezon után.

A csapat jövőbeni terveiről Domján Péter marketing vezető nyilatkozott:

“Az LV Esports Team nemcsak a FIFA területén kíván működni, tervezzük más e-sport játékokban is az indulást. Sportvállalkozásunk folyamatosan figyeli nemcsak a profi versenyzőket, de a kiemelkedő új tehetségeket is, hogy velük bővülve egyre meghatározóbb szereplővé válhasson az e-sport világában, itthon és külföldön egyaránt. Küldetésünknek érezzük, hogy építsük ezt a közösséget és részt vegyünk egy olyan játékos kultúra kialakításában, amelyet mindenki a magáénak érezhet.”

Érdemes bekövetni a csapat közösségi média felületeit (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube és TikTok), hiszen folyamatosan érkeznek a látványos és érdekes tartalmak, ráadásul most egy vadiúj PS5-t is lehet nyerni a szurkolóknak, követőknek meghirdetett játékban.