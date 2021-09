Miközben Kínában korlátozzák, nálunk dübörög az e-sport

A magyar e-sport válogatott és a HUNESZ stratégiai partnere, hazánk vezető energiaital gyártója, a HELL ENERGY segíti a játékosok felkészülését és küzdelmeit a világ legjobbjai ellen a ma bejelentett együttműködés keretében.

Az eNET 2021-es kutatása alapján hazánkban a felnőtt lakosság 56 %-a, minimum 3,5 millió ember játszik számítógépen, konzolon vagy mobileszközökön, közülük több mint 640 ezren tekinthetők hardcore gamernek. Ők azok, akik e-sport játékot játszanak, versenyzők, vagy részt vettek már offline e-sport rendezvényen.

A hazai e-sportot és e-sportolókat a 2017-ben alakult Magyar E-sport Szövetség (HUNESZ) képviseli nemzetközi szinten. A HUNESZ részt vett az Európai E-sport Szövetség megalapításában és 2020 végén teljes jogú tagként csatlakozott a Nemzetközi E-sport Szövetséghez (IeSF), így kontinentális- és világeseményekre idén először delegálhat válogatott játékosokat, csapatokat. A mai sajtóeseményen bemutatott válogatott tagjait az IESF és az EEF szabályainak megfelelően választották ki, összesen hat játékban indulnak a nemzetközi megmérettetéseken: Counter-Strike: Global Offensive, PlayerUnknown’s Battlegrounds, Tekken 7, eFootball PES 2021, Brawl Stars és Dota 2.

A magyar válogatott minden játék esetében a válogató versenyek legjobbjaiból állt össze. A versenyzők az IESF világbajnokságon, a World eSports League küzdelmeiben és az európai Nations Cup versenyén vesznek részt az ősz folyamán.

– nyilatkozta Biró Balázs György, a Magyar E-sport Szövetség elnöke.

“A hazai e-sportolókkal és streamerekkel való sikeres együttműködésünk után most újabb szintet lépünk azzal, hogy a magyar esport válogatott a HELL ENERGY támogatásával mérkőzik meg a világ legjobb gamereivel. A hazai és nemzetközi e-sport közösség nagyon fontos a számunkra, ezt igazolja az is, hogy idén februárban bevezettük a HELL ENERGY Gamer energiaital termékcsaládot. A designban és összetételben gamerekre szabott italokat hatalmas siker fogadta, reméljük a magyar válogatott tagjai is ilyen sikeresek lesznek az előttük álló nemzetközi megmérettetéseken! Büszkék vagyunk arra, hogy hazánk legjobbjait mi támogathatjuk!”