Az előzetes felmérések szerint szokatlanul kevés androidos felhasználót hozott lázba az iPhone 13 – írja a HWSW a SellCell mintegy 5000 amerikai felhasználóval készített felmérésére hivatkozva.

A kutatása szerint jelenleg az androidos válaszadók mindössze 18,3 százaléka cserélné le a Google rendszerét futtató telefonját valamelyik iPhone 13 modellre. Az arány az egy évvel ezelőtti, hasonló felmérés fényében (is) kifejezetten alacsony, hiszen az iPhone 12 megjelenése előtt még a megkérdezettek 33 százaléka nyilatkozott úgy, hogy megfontolja a váltás lehetőségét.

Az megkérdezettek 31,9 százaléka az ujjlenyomat-olvasó várható hiány miatt maradna az androidos készüléke mellett, a második és harmadik helyen pedig az operációs rendszer áll, hiszen az androidosok 16,7 százalék a személyre szabhatóság mértékét, 12,8 százaléka pedig a külső forrásból telepíthető appokat jelölte meg okként, amiért nem váltana az Apple termékére. 12,1 százaléka a jobb hardvert jelölte meg az Android előnyeként, ami olyan szempontból nem meglepő, hogy az idei iPhone 13 olyan „újdonságokkal” kecsegtet, mint a 120 Hz-es kijelző, az Always on Display mód és a 4000 mAh teljesítmény feletti akkumulátor, amik az androidos közegben már az Apple termékeinél jóval olcsóbb középkategóriás készülékeknél is elérhetők.

A megkérdezettek 10,4 százalék reagált úgy, hogy a váltás ellen szól a CSAM-botrány, ami abból pattant ki, hogy az Apple nemrégiben bejelentette: pedofiltartalmakat kereső technológián dolgozik, ami átvizsgálná a felhasználói iCloud fiókjába feltöltött fotókat. Ezzel kapcsolatban több szakértő is aggodalmát fejezte ki, többek között a lehetséges visszaélések lehetősége miatt.

Az iPhone-ok ára ugyanakkor csak 4,5 százalék számára volt visszatartó erő, ami annak fényében egyáltalán nem meglepő, hogy az androidos palettán már találhatók 700 ezres készülékek is.

A kutatás az ellenérvek mellett kitért arra is, hogy mi vehetné rá az androidosokat a váltásra, és a megkérdezettek 51,4 százaléka az Apple hosszabb távra szóló szoftvertámogatását jelölte meg indokként, a második helyen az Apple integrált ökoszisztémája áll 23,8 százalékkal, míg a harmadik helyre a magánszféra jobb védelme került.

Forrás: 24.hu