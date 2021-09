Komoly frissítést kap egy csomó Samsung mobil

Több korábbi csúcsmodell, köztük a Galaxy S10, a Galaxy S20 és a Galaxy S21 mobilok, valamint Note, Fold és Flip készülékek is megkapták a Samsung felületének legújabb verzióját, a One UI 3.1.1-et.

A One UI 3.1.1 a Galaxy Z Fold 3 és a Z Flip 3 telefonokkal debütált augusztus elején, és számos kisebb-nagyobb újítást tartalmaz. A gyártó ráadásul nem várt sokat a korábbi modellek frissítésére, a Galaxy S21 szériával kezdtek 1-2 hete, és már számos más telefonra is megjelent a szoftver.

A beszámolók szerint az alábbi készülékekre jelent eddig meg a One UI 3.1.1:

Galaxy S21 modellek

Galaxy S20 modellek

Galaxy S10 modellek

Galaxy Note 10 modellek

Galaxy Note 20 modellek

Galaxy Fold és Z Fold 2

Galaxy Z Flip mobilok

Ez összesen több, mint egy tucat mobilt jelent, viszont annyi érdekesség van a dologban, hogy a Samsung rendszere elvileg nem írja ki a harmadik számot a verzióból, így azoknál is One UI 3.1 jelenik majd meg a beállításoknál, akik megkapták a 3.1.1-et. Viszont ha az elmúlt pár hétben frissült a készüléked, és durván 600-900 MB-os szoftvercsomagot töltöttél le, akkor jó eséllyel a szóban forgó update-et kaptad meg.

Mivel a One UI 3.1.1 hajlítható telefonokon jelent meg, így értelemszerűen rengeteg olyan újítást tartalmaz, ami az ilyen készülékekre vonatkozik (különféle többablakos, multitaszking megoldások, appok méretezése, stb.). Viszont nem véletlenül kapták meg hagyományos készülékek is a rendszert, számukra is vannak újítások: gyorsabban indulnak az appok, gyorsabb lett a kamera, javítottak az ujjlenyomat-olvasón, fejlődött a hőmenedzsment, és a különféle gyári appok (Óra, Névjegyzék, Időjárás, stb.) is kaptak némi ráncfelvarrást. Ez persze messze nem minden, számos kisebb-nagyobb változás történt.

Forrés: napidroid