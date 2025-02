Kritikából szeretet: a konkurensek negatív kritikáiból csinált kedves képeslapot a HONOR

Versenytársai telefonjait kritizáló megjegyzésekből és hozzászólásokból készített egyedülálló Valentin-napi köszöntőkártyát a HONOR egy mikrografikus művész segítségével, szeretetté formálva a gyűlölködést és indulatokat.

A HONOR idén Valentin-napon a szeretet terjesztését tűzte ki céljául… egy közel 5000 szót tartalmazó, egyedi mikrográfiai dizájnnal ellátott üdvözlőkártya előállításával. A neves mikrográfiai művész, Jayce Hall által készített komplex dizájn olyan mondatokból áll, amelyek mind a HONOR versenytársainak készülékeiről szóló negatív online véleményekből származnak. A HONOR ezeket az üdvözlőlapokat eljuttatta konkurenseinek is – pont az év legromantikusabb napja előtt.

Első pillantásra a design olyan, mint bármelyik másik Valentin-napi kártyáé. De ha közelebbről megnézzük – vagy inkább ráközelítünk az új HONOR Magic7 Pro-val –, akkor egy sor negatív véleményt vehetünk észre, amiket európai vásárlók fogalmaztak meg a konkurens okostelefonokról. Ezek a rejtett kritikák így játékos csavart adnak a hagyományos Valentin-napi üzenetnek.

Az új Magic7 Pro rendkívüli zoomolási képességeinek kiemelésére készült a játékos dizájn, amelyet a nemzetközileg elismert mikrografikus művésszel, Jayce Hall-lal együttműködve kreált a vállalat. Hall elképesztő illusztrációkat készít hírességekről, állatokról és tájakról – kizárólag az írott szó segítségével. Hall legikonikusabb, több ezer, kézzel írt apró szóból készült alkotásai között szerepelnek portrék a Beatlesről, a Wickedből ismert Elphabáról és Glindáról, de még Taylor Swift barátjáról, az NFL-játékos Travis Kelce-ről is.

A Valentin-napi dizájn elkészítése 11 órát vett igénybe 3 nap alatt, és 4590 szóból áll, amik mind nyilvános online fórumokról származó negatív vélemények. A bonyolult alkotás teljesen új dimenziót kap, ha a HONOR Magic7 Pro lencséjén keresztül nézzük, és 16 különböző nyelven írt, szabad szemmel nem látható mondatokat fedezünk fel, mint például a következőket:

„Ez a legrosszabb telefonom” és „elfelejtettek bármi újat rakni ebbe [a telefonba]”.

Jayce Hall így fogalmazott:

„Nagyon jó móka volt megalkotni ezt az illusztráció. Használtam már dalszövegeket és neveket a munkáimban, gyakran tízezerszer írva le őket, de még soha nem használtam mobiltelefonokról szóló negatív visszajelzéseket egy műalkotáshoz! Kifejezetten izgalmas az egész!”

Az összetett dizájn ráadásul még egy meglepetést tartogat: az illusztráció közepén egy másik, apró szív rejtőzik, amely csak a HONOR Magic7 Pro nagy teljesítményű AI szuperzoomjával látható. A grafika elkészítéséről a linken keresztül tekinthetsz meg egy videót:

Avikar Jolly, a HONOR európai marketingigazgatója a következőt nyilatkozta:

„Azt mondják, hogy egy kép többet ér ezer szónál, és ebben a helyzetben valóban így van! Szeretetet akartunk megosztani – nem pedig gyűlöletet, – ezen a Valentin-napon, ezért megbíztuk a tehetséges Jayce Hallt, hogy állítsa feje tetejére a versenytársak készülékeire árnyékot vető negatív értékeléseket, és hozzon létre valamit, ami Valentin-napi szeretetet és örömöt áraszt”.

A HONOR Magic7 Pro a fejlett HONOR AI Falcon kamerarendszerrel büszkélkedhet, amely AI szuperzoommal rendelkezik, és figyelemre méltó, 30x-100x-os zoomtartományt kínál: így tökéletes ahhoz, hogy távolról is lenyűgöző részletességgel rögzítsük a képeket. A telefon emellett egy nagy teljesítményű hármas kamerarendszerrel is rendelkezik: egy 50 megapixeles fő kamera, egy 50 megapixeles széles látószögű kamera és egy 200 megapixeles telefotó kamera mind azon dolgoznak, hogy akár kivételesen gyenge fényviszonyok között is tökéletesen operáljon.

A HONOR Magic7 Pro már a boltokban, és egy friss promó keretein belül a HONOR Magic7 Lite mellé 20 ezer Ft értékű, míg a HONOR Magic7 Pro mellé 80 ezer Ft értékű LEGO vásárlási utalvány jár március 31-éig – a készlet erejéig. Emellett a HONOR Magic7 széria tagjai féléves extra garanciával szerezhetők be.

További információk a HONOR holnapján: https://www.honor.com/hu/

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!