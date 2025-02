Bemutatkozott a világ első háromba hajtható okostelefonja

Változatos termékek sorát mutatta be a Huawei malajziai innovatív termékbemutatóján.

Az eseményen debütált globálisan is többek között a HUAWEI Mate XT, a világ első háromba hajtható okostelefonja, amely egyúttal a kategória legvékonyabb és legnagyobb kijelzőjével rendelkező modellje is. A gyártó további három új okoseszközt is bemutatott, köztük a portfóliójában első fül köré akasztható fülhallgatóját, a HUAWEI FreeArc-ot, valamint a HUAWEI MatePad Pro 13.2” tabletet és a HUAWEI Band 10 okoskarkötőt.

Innovatív termékbemutató keretében debütált Malajziában a világ első kereskedelmi forgalomban elérhető háromba hajtható okostelefonja, a HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN, valamint a gyártó három további újdonsága: a HUAWEI MatePad Pro 13.2” tablet, a HUAWEI FreeArc fülhallgató, valamint az új HUAWEI Band 10 okoskarkötő. A Huawei célja, hogy folyamatos technológiai fejlesztéseivel megkönnyítse a mindennapokat és valódi igényekre adjon választ, legyen szó egyszerű vagy komplex megoldásokról.

HUAWEI Mate XT: forradalmi hajlíthatóság, fejlett fotózás

A bemutató esemény csúcspontja a régóta várt HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN globális premierje volt. Az új készülék nemcsak az első háromba hajtható kijelzővel rendelkező okostelefon, hanem a kategória legvékonyabb és legnagyobb kijelzőjével rendelkező modellje is. Kihajtva mindössze 3,6 mm vékony, kijelzője pedig eléri a 10,2 hüvelykes méretet.

A fejlett precíziós zsanérrendszerrel és 322 cm²-es, ultra-vékony üvegből készült kijelzővel ellátott három részbe hajlítható képernyő új szintre emeli a tartósságot, és elsőként teszi lehetővé mind a befelé, mind a kifelé történő hajtást. Ez az új típusú hajlíthatóság forradalmasítja a kijelzőélményt és sokoldalú munkaeszközzé alakítja az okostelefont, legyen szó vízszintes vagy függőleges böngészésről, 10,2 hüvelykes nagy kijelzős élményről vagy osztott képernyős munkavégzésről.

A készülék emellett fejlett fotózási lehetőségeket is biztosít, Ultra Aperture XMAGE kamerája 10 fokozatban állítható fizikai rekesszel rendelkezik, így élesebb felvételek készíthetők vele.

MatePad Pro 13.2: a táblagépek technológiai innovációjának új korszaka

Az új HUAWEI MatePad Pro 13.2 tablet magas szintű kijelzőjével és teljesítményével, erőteljes kiegészítőivel asztali számítógéphez hasonló élményt nyújt.

A 13,2 hüvelykes Flexible OLED PaperMatte kijelzővel rendelkező tablet kiemelkedő színpontosságot, 1000 nites ultra-magas fényerőt és 2.8K felbontást kínál, így élethű látványt és tiszta képet biztosít. A fejlett kijelzőtechnológia mellett az új MatePad Pro 13.2 (2025) számítógépes billentyűzethez fogható gépelési élményt nyújt, és a HUAWEI Smart Magnetic Keyboard segítségével teljes értékű mobil irodai megoldássá válik. A Huawei mérnökei a hagyományos laptopok billentyűzet-elrendezését adaptálták ehhez a tabletbillentyűzethez, így a felhasználók ugyanolyan kényelmesen és hatékonyan dolgozhatnak rajta, mint egy számítógépen.

Az új tablet mindemellett saját alkalmazásokkal, például HUAWEI Notes-szal és GoPaint App-pal érkezik, amelyek segítenek a felhasználóknak a maximális produktivitás és kreativitás elérésében. A 10.100 mAh kapacitású akkumulátor hosszú üzemidőt biztosít, míg a HUAWEI SuperCharge technológiának köszönhetően a készülék mindössze 65 perc alatt teljesen feltölthető.

HUAWEI FreeArc: a nyitott fülhallgatók új generációja

A rendezvényen a Huawei bemutatta továbbá nyitott kialakítású fülallgatóját, amely a gyártó első fül köré akasztható megoldással rendelkező fülhallgatója. A HUAWEI FreeArc az innovatív mérnöki megoldások, a felhasználóközpontú kialakítás és az ikonikus C-bridge dizájn ötvözésével kiváló hangzást, erőteljes basszust és egész napos kényelmet kínál. Ez a Huawei első IP57 vízállósági tanúsítvánnyal rendelkező, azaz izzadság- és esőálló fülhallgatója, amely így ideális választás sportoláshoz és kültéri használatra egyaránt.

A fülhallgatót a maximális kényelmet és stabilitást figyelembe véve tervezték, így még a legintenzívebb mozgás közben is biztonságosan a helyén marad. Az okoseszköz 0,7 mm-es, nagy teljesítményű nikkel-titán (Ni-Ti) memória ötvözetet használ, amely könnyedén igazodik a felhasználók füléhez, ez pedig 81,5 százalékban ultrapuha, bőrbarát folyékony szilikonnal borított, így biztosítva a hosszan tartó kényelmet.

A HUAWEI FreeArc kimagasló hangzást biztosít a sport szerelmeseinek, köszönhetően a 17 x 12 mm-es, nagy érzékenységű hangszóróegységnek, a szimmetrikus akusztikai kialakításnak, a dinamikus basszus algoritmusnak és a hangot automatikusan optimalizáló algoritmusnak, amelyek együtt gazdag és kiegyensúlyozott audioélményt nyújtanak.

HUAWEI Band 10: az egészségtudatos mindennapok társa

Az új HUAWEI Band 10 okoskarkötő széles körű támogatást kínálhat az egészséges életmód terén, az alvásminőség figyelésétől kezdve. Az Enhanced Sleep Health Assistant a napi rutin elemzésével személyre szabott alvási betekintést, megvalósítható ajánlásokat és részletes összefoglalókat nyújt a felhasználó alvásmintáiról, ezzel is támogatva a jobb általános alvásminőséget a vitalitás és a teljesítmény érdekében. A stílusos dizájnnal és bőrbarát anyaggal a HUAWEI Band 10 könnyedén feldobja a mindennapi megjelenést és fokozza az egész napos viseletet.

