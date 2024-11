VIVO okostelefonok és Cyber hetek a Yettelnél

A Yettel kizárólagos mobilszolgáltató partnerként elsőként vezeti be Magyarországon a VIVO legújabb okostelefonjait.

A V40 és V40 SE modellek novembertől érhetők el a szolgáltató kínálatában, a Cyber hetek keretében pedig további kedvező készülékajánlatok is várják a vásárlókat.

Új márkával bővíti készülékportfólióját a Yettel, amely a telekommunikációs szolgáltatók közt itthon elsőként kezdi meg a nemzetközi mobilpiacon már meghatározó pozíciót betöltő VIVO okostelefonok értékesítését. A társaság a V40 és a V40 SE készülékeket teszi elérhetővé kínálatában, és egyúttal elindítja a Yettel Cyber heteket.

A V40 különlegessége többek közt a ZEISS technológiával fejlesztett kamerarendszer, amivel rendkívül jó minőségű fényképek készíthetők. A készülékbe épített Aura Light technológia még gyenge fényviszonyok között is természetes és éles portrék készítését teszi lehetővé. Az okostelefon IP68-as por- és vízállósági tanúsítványt kapott, kijelzője pedig kategóriaelső, 4500 nites fényerőt kínál.

A V40 SE modell 50 megapixeles főkamerát és ultra széleslátószögű szelfikamerát kapott, 120 Hz-es kijelzője pedig kivételesen egyenletes görgetési élményt biztosít. A készüléket a gyártó sztereó hangszórókkal és 44W-os gyorstöltési funkcióval is ellátta.

„A VIVO okostelefonok hazai bevezetésével tovább bővítjük prémium készülékkínálatunkat. Büszkék vagyunk rá, hogy a magyar piacon elsőként a Yettel ügyfelei próbálhatják ki ezeket az innovatív készülékeket. A Cyber hetek időzítése pedig lehetővé teszi, hogy ügyfeleink különösen kedvező feltételekkel juthassanak hozzá az új modellekhez”

– mondta Szafonov Olga, a Yettel lakossági kereskedelmi igazgatója.

A Yettel Cyber hetek akciója keretében kedvező ajánlattal szerezhetők be mobiltelefonok, így a VIVO okostelefonjai is. A kampány október 31-től november 13-ig tart, a kéthetes akció keretében pedig az ügyfelek hét kiemelt készülékhez juthatnak hozzá akár 70%-os kedvezménnyel, két év hűségidő vállalása esetén. Az ajánlatok többségéhez értékes kiegészítők is járnak ajándékba, de a promóciós időszak alatt egyéb kiegészítők is jelentős árkedvezménnyel vásárolhatók meg.

A Cyber hetek ajánlatai kizárólag online érhetők el. Részletes információk az akciós készülékekről és feltételekről az alábbi weboldalon olvashatók.

