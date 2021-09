iPhone-od van és bírod a Star Wars-t? Akkor most örülni fogsz!

Egy új címmel bővül hamarosan az Apple előfizetéses játékszolgáltatása, az Arcade. Azok örülhetnek a legjobban, akik a legózást és a Csillagok háborúja univerzumát is kedvelik, az újdonság fő témája ugyanis ezek.

Már hosszabb ideje elérhető az Apple különleges játékszolgáltatása, ami előfizetésért cserébe enged hozzáférést számos remek programhoz az almás készülékeken. Ezt a repertoárt ugyanakkor folyamatosan frissíti az amerikai gyártó, és erről a szokásáról a jövőben sem kíván letenni. (Illetve: remélhetőleg.)

Az Engadget hívta fel rá a figyelmet, hogy az Arcade keretében lesz kipróbálható az a Star Wars-témájú játék is, amiben legós jegyek is felfedezhetők. A programban ugyanis építeni kell, de csak módjával – a kikapcsolódás másik részében már inkább taktikai elemek érvényesülnek, azon belül is a képességek jó időben való kihasználása, az erőforrások menedzselése.

A Lego Star Wars Battles címmel érkező újdonság ezt leszámítva sokat merít a Csillagok háborúja világából, hiszen a játékosnak robotokat irányítva kell győzelmet aratnia a másik (például a sötét) oldal felett. A játék a filmekből ismert bolygókat is felvonultatja, olyanokat, mint a Naboo, a Hoth vagy az Endor.

A Lego Star Wars Battlest hivatalosan a TT Games Brighton készíti, de a Warner Bros. Games adja ki. Azt még nem tudni, hogy pontosan mikor lesz elérhető az Arcade felületén, de az már biztos, hogy érkezik.