Mi történik a Galaxy S25 Ultrával eltávolított zavaró zajokkal?

Egy titokzatos fekete doboz tűnik fel a budapesti Erzsébet téren március 20. és 22. között. Ez a Zajtár, a Samsung pop-up termékbemutatója és kiállítása, ahol az idén debütált Galaxy S25 Ultra okostelefon új AI-vezérelt funkcióit ismerhetik meg a látogatók egy egészen friss szemszögből.

Az érdeklődők kipróbálhatják a készülékeket, különös tekintettel a Hangsávszerkesztő és az éjszakai videó funkciókra, valamint a legszerencsésebbek meg is nyerhetik a vállalat csúcskészülékét.

A legszebb, legviccesebb vagy legfontosabb pillanatainkat szeretjük azonnal megörökíteni: előkapjuk a zsebünkből az okostelefonunkat, és már indítjuk is a kamerát. Ezeket az emlékeket nagy becsben őrizzük, ám előfordulhat, hogy a környezeti körülmények homályos, netán zajos felvételt eredményeznek. Ezekre a bosszantó jelenségekre kínálhat megoldást a Samsung Galaxy S25 Ultra két Galaxy AI-vezérelt funkciója, amelyek újabb határokat szabadíthatnak fel a kreativitás és a hatékonyság terén. Az éjszakai videó funkció az esti vagy gyenge fényviszonyok között támogatja a lenyűgöző élességű videókészítést, míg a Hangsávszerkesztő arra szolgál, hogy eltávolíthassuk vele a zavaró háttérzajokat. Számos hang zavarhat be, de különböző kategóriák – a beszédhang, a tömeg, a szél, a zene, a természet és egyéb háttérzajok – elkülönítésével szabályozhatjuk, mit hangosítunk fel, vagy tüntetünk el teljesen.

Hová kerülnek az eltüntetett hangok?

A videókat megzavaró háttérzajok az Erzsébet téren, az Akvárium Klub felső terasza mellett elhelyezett rejtélyes dobozban, a Zajtárban kelnek életre. Ebben a különleges térben tárgyi formában jelennek meg a legkülönbözőbb hangok, amelyeket a látványos környezetben, az éjszakai videó funkció segítségével rögzíthetnek a látogatók.

A Zajtár ajtaja március 20-án, csütörtökön nyílik ki (aznap déltől este 9-ig lehet felfedezni), március 21-én és 22-én, vagyis pénteken és szombaton pedig 10 és 21 óra között látogatható. A kétszintes térben a látogatók megismerhetik a Galaxy S25 Ultra készüléket és mesterséges intelligencia alapú funkcióit. Az emeleti, tükrökkel borított kiállítóteremben megtekinthetik az eltüntetett hangokat szimbolizáló tárgyakat, megismerhetik eredettörténetüket, és meghallgathatják, hogyan szólt, mielőtt eltűnt. Ráadásul a Samsung csúcskészülékével saját tartalmat rögzíthetnek, amelyet, ha megosztanak saját közösségi média oldalukon, akár egy Galaxy S25 Ultra készüléket is nyerhetnek.

A Zajtárból minden este 19 órakor egy-egy tárgy életre kel egy látványos show keretében. Március 20-án freestyle futballshow, 21-én az All In Circus Company előadása várja az érdeklődőket, majd 22-én az Ivan & The Parazol zenekar ad koncertet.

További információk a https://www.samsung.com/hu/campaign/zajtar/ weboldalon.

