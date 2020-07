8 tipp a megbízható villanyszerelő felismerésére

Jó szaktudású és megbízható villanyszerelő szakembert bizony nem könnyű találni. Sokunkban felmerül a kérdés: hogyan tudom felismerni a jó villanyszerelőt? Honnan tudhatom, hogy valóban megfelelő minőségű munkát végez, mindezt jó áron?

Ebben a cikkben a Qjob.hu szakemberkereső portál szakértőivel együtt megvizsgáljuk, milyen egy jó villanyszerelő és hogy találhatjuk meg itt. Az alábbi nyolc pont segítségével könnyebben felismerhetjük, ha jó villanyszerelő szakembert találtunk.

1. A jó villanyszerelőt mások is ajánlják

Előfordul, hogy éppen úgy jutunk egy jó villanyszerelő elérhetőségéhez, hogy egy másik szakember valamit elrontott és másikat keresünk helyette. Hogy ezt elkerüljük, érdemes egy kis kutatást végezni. A legjobb referencia az, ha olyanok ajánlanak egy szakembert, akik már igénybe vették a szolgáltatásait és meg voltak vele elégedve. A jó szakembereket mindenki megbecsüli és jó szívvel ajánlja tovább ismerőseinek, barátainak.

2. A megbízható villanyszerelő garanciát vállal

Az a szakember, aki valóban biztos a tudásában és lelkiismeretesen dolgozik, garanciát vállal az általa elvégzett munkára. Csakis olyan munkát tekint elvégzettnek, amire büszke és nyugodt szívvel adja ki a kezei közül. Amennyiben valami meghatározott időn belül és az ő hibájából adódóan mégsem úgy működik, ahogyan kellene vagy elromlik, kijavítja a hibát ingyen és bérmentve.

3. A hiteles villanyszerelő regisztrált villanyszerelői nyilvántartásban szerepel

Azok a villanyszerelő szakemberek, akik villanyszerelői nyilvántartásban szerepelnek, általában megbízhatóbbak. Ennek oka, hogy a regisztrált nyilvántartásba vételhez számos követelménynek kell megfelelni, így mindenképpen jó szűrőként szolgálhat a hiteles szakemberek kiemelésére.

4. A jó villanyszerelő szaktudásának köszönhetően gyors, alapos és precíz munkát végez

Az igazán jó villanyszerelő, szaktudásának és szakmai tapasztalatának köszönhetően gyorsan és pontosan dolgozik, precíz, alapos és szakszerű munkát végez. A villanyszerelés esetében különösen fontos a precizitás, hiszen egy apró hiba miatt akár az egész rendszer működésképtelenné, vagy akár veszélyessé válhat. A különösen jó szakemberek akár terv nélkül is megfelelően méretezett villamos hálózatot képesek felépíteni.

5. A megbízható villanyszerelő bármikor elérhető

Az a villanyszerelő, aki valóban megbízható, folyamatosan elérhető a megadott elérhetőségein. Telefonszáma nem változik, vagy ha igen, gondoskodik arról, hogy tudassa az ügyfeleivel vagy megfelelően átirányítsa a hívásokat. Amennyiben éppen nem ér rá, visszahívja az ügyfeleit. Sosem tűnik el úgy, hogy nem lehet elérni, ezáltal felelősséget vállal a munkájáért.

6. A jó villanyszerelő tájékozott a szabványokkal és rendeletekkel kapcsolatban

Egy jó szakembernek fontos, hogy állandóan képezze magát szakmailag és naprakész tudása legyen. A jó villanyszerelő mindig tisztában van a legújabb szabályokkal, szabványokkal és rendeletekkel. Így tudja biztosítani azt, hogy teljesen szabályosan és szakszerűen járjon el minden esetben, minden munkája során.

7. A megbízható villanyszerelő jó minőségű és megfelelő mennyiségű villanyszerelési anyagot épít be

A villanyszerelésnél fontos, hogy a beépített anyagok jó minőségűek legyenek, valamint, hogy megfelelő mennyiségű villanyszerelési anyag kerüljön be a szerelés során. Nem érdemes olcsó, nem jó minőségű anyagokkal dolgozni, hiszen azokkal az elvégzett munka kevésbé tartós, sőt, még akár veszélyes is lehet. Egy jó szakember akár tanácsokat is tud adni a különböző villanyszerelési anyagok használatával és beszerelésével kapcsolatban, amennyiben kikérjük a véleményét.

8. A jó villanyszerelő műszeres vizsgálatot is végez

Az igazán alapos villanyszerelő a villanyszerelési munkálatok végeztével műszeres vizsgálatot is végez, hogy megbizonyosodjon róla, minden valóban úgy működik, ahogyan kell.

Bízd a munkát olyan szakemberre, akiben megbízhatsz! Amennyiben valóban jó villanyszerelő szakembert keresel, a Qjob.hu szakemberkereső portálon könnyedén, pár kattintással találhatsz megbízható villanyszerelő szakembert a feladat elvégzésére. A Qjob.hu garantálja a kockázatmentes üzletet, az oldalon könnyen és biztonságosan fizethetsz online az elvégzett munkáért.