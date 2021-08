Nyugi, nem lesz Xbox Game Pass minden konzolra

Korai napjait éli a Microsoft olcsó játékbérlésre és felhős játékfuttatásra alapozott videójátékos üzleti koncepciója, ennek sikere vagy sikertelensége várhatóan csak középtávon fog eldőlni. Annyi biztos, hogy a részletkérdések folyamatos tisztázódásával legalább fókuszáltabbá válhat az Xbox Game Pass fejlesztése: Phil Spencer Xbox-főnök a GamesRadarnak adott interjújában közölte, hogy az várhatóan semmilyen formában sem válik majd elérhetővé a Nintendo Switch és a Sony PlayStation konzolokra.

Ez eddig is sejthető volt, azonban Spencer szerint egyáltalán nem a Microsoft üzleti döntéséről van szó, a rivális gyártók nem kívánják látni az eszközeiken a szolgáltatást. Az ódzkodás érthető a részükről, hiszen egyrészt a Sony és a Nintendo valószínűleg nem szeretnék az előfizetési díjon keresztül a Microsoft pénztárcáját tömni, ráadásul a kedvező árú Game Passben lévő játékáradat úgy lefoglalhatná a játékosokat, hogy csökkenhetne konzolok digitális boltjaiban való költésük.

Röviddel később Spencer a Twitteren hozzátette a témához, hogy a számítógépnek titulálható Steam Deck kézikonzol kakukktojás, kapott már egyet ajándékba a Valve-tól, és már most is remekül működik rajta számos játék és az Xbox Game Pass felhős játékfuttatása.

Was @valvesoftware this week talking w/ Scott, Erik, Gabe about Steam Deck. After having mine most of the week I can say it’s a really nice device. Games with me on the go, screen size, controls all great. Playing Halo and Age feels good, xCloud works well. Congrats SD team. pic.twitter.com/q4hWBvkk85

— Phil Spencer (@XboxP3) August 13, 2021