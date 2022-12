A Qualysoft Informatikai Zrt. a legjobban menedzselt vállalkozások közé került

Egységes, strukturált stratégiával, fejlett belső működésével, innovatív és emberközpontú kultúrájával sikerült megújítania üzleti működését a Qualysoft Csoport magyarországi tagvállalatának, s ezzel a döntésével a legjobban menedzselt vállalkozások közé került.

Nem volt könnyű időszaka a gazdasági élet szereplőinek az elmúlt két évben, hiszen a COVID-19 világjárvány, majd a geopolitikai hatások miatt újra kellett strukturálni iparágakat, logisztikai és ellátási folyamatokat, szervezeti kultúrákat, illetve a megszokott üzletmenetet is. A Qualysoft Magyarország Zrt.-nek sikerült az új stratégiájával vennie az akadályokat és mintegy 31,3 százalékos árbevétel növekedést elérnie. Ezen eredményeket értékelte a Deloitte 2022-ben Magyarországon is elindított üzleti programja, a Best Managed Companies, amely keretén belül díjazták a vállalatot.

A Best Managed Company egyenszilárdságú

Minden, a vállalat megbízható működését, kimagasló szolgáltatási színvonal elérését lehetővé tevő szervezeti alegység egy érett modell szerint, egymással összhangban, magas színvonalon működik. A Best Managed Companies díj odaítélését konzultáció, majd egy számos területre kiterjedő vizsgálat előzte meg, amely górcső alá vonta a pénzügy, a HR, a toborzás, az értékesítés, valamint a project és szolgáltatásmenedzsment területeit is. Ahhoz, hogy a díj odaítélésre kerüljön, ezen területeknek kivétel nélkül kimagaslóan kellett teljesíteniük.

Kell egy csapat

Ahhoz, hogy a Qualysoft eme rangos elismerést elnyerhesse, több éven átívelő, kimagasló teljesítményre volt szükség a menedzsment csapat részéről. A csapat tagjai és az általuk vezetett területek: Mencser Henrietta – pénzügy; Turmezey Luca – HR; Korcsok Katalin – értékesítés és üzletfejlesztés; Garam Dávid, Fehérvári Tamás – project és szolgáltatásmenedzsment; Bartók Tamás, Kéhl Balázs, Novák Ádám és Túróczi János – üzletágvezetők, valamint Völler Eszter – vállalati tudásmenedzsment és agilis működés.

“Karrierem során korábban még ilyen erős szakmaiságú, integráns és elkötelezett csapattal nem volt alkalmam dolgozni. Mindannyiuknak hálás vagyok a nyújtott teljesítményükért, aminek markáns visszaigazolása a jelen díj is“

– emelte ki Dr. Hasznics Milán, a Qualysoft vezérigazgatója.

Stratégia?

A Best Managed vállalatok erős üzleti modellekkel rendelkeznek és olyan stratégiákat alakítanak ki, amelyek összhangban vannak a vállalat belső̋ erősségeivel és megfelelnek a külső̋ lehetőségeknek, emellett figyelembe veszik, hogy a jó stratégia a vállalat képességeinek kiaknázásáról, az ügyféligények teljesítéséről és a versenyképesség fenntartásáról szól. A legtöbb Best Managed vállalatnak van egyedileg kialakított stratégiai terve, amely minden tulajdonos érdekét hűen tükrözi, rendelkezik a megfelelő̋ szempontrendszerrel és mérőszámokkal a stratégiai terv végrehajtásához, valamint egyértelmű̋ és folyamatos kommunikáció zajlik a stratégiáról a különböző szervezeti szinteken.

“Az ICT meghatározó szereplőjeként mi is így működünk, s így segítjük az ügyfeleinket is. A Qualysoft Csoportnál a stratégia tervezésére ugyanis egy egységes, strukturált módszertant használunk, az OGSM-et (objectives, goals, strategies, measures), amelyet minden évben a szervezet minden szintjén kidolgozunk. A stratégiai célok kijelölése során figyelembe vesszük az ügyfél visszajelzéseket, az ügyfél elégedettségi mérés eredményeit és a piaci trendeket, valamint a versenytársakról elérhető információkat”

– hangsúlyozza Korcsok Katalin, a német gyökerű, jelenleg 8 országban működő Qualysoft Csoport magyarországi irodájának értékesítési és üzletfejlesztési igazgatója.

Néhány tipp a stratégia mellé

A jó stratégia mellé versenyképes szolgáltatásportfólióra is szükség van. A Qualysoft kompetenciaalapú informatikai tanácsadó cégként tetszőleges digitalizációs problémákra képes világszínvonalú választ adni, legyen szó, akár egy teljes, enterprise méretű szervezetről.

“Két szolgáltatási formával rendelkezünk, a solution jellegű projekteknél úgynevezett mozaik fejlesztést végzünk, azaz a dobozos termékek és egyedi fejlesztések megfelelő kombinációjával tudjuk kielégíteni az ügyféligényeket, illetve a CDS üzletágunknak köszönhetően szakértői csapatokat tudunk kihelyezni ügyfeleinkhez. Az, hogy jó úton járunk megerősítést nyert a jelenlegi BMC díj elnyerésével is”

– fűzi hozzá Korcsok Katalin.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!