Szülési szabadság, hozzátartozók ápolása, betegségből való felépülés vagy éppen továbbtanulás – akármilyen okból is szakítja meg valaki a karrierjét hosszabb időre, sokaknak nem könnyű visszarázódni a munka világába.

Pedig ezek az inaktív szakemberek fontos tartalékot jelenthetnek egy olyan kifeszített munkaerőpiaci környezetben, mint a mostani. A Morgan Stanley budapesti irodája immár kilencedik alkalommal hirdette meg Return to Work – Lendülj újra munkába! programját, amelynek keretében a karrierjüket bármilyen okból megszakítóknak segít visszarázódni. A 16 hetes képzésre október végéig lehet jelentkezni.

Több év kihagyás után gyakran egy angol nyelvű prezentáció megtartása vagy akár egy email megírása is kihívás lehet a munka világába visszatérőknek. A kihagyott idő alatt megkophat a gyakorlati tudás is, de az egyik legfőbb probléma a legtöbb esetben az önbizalom elvesztése.

Az ilyen „újrakezdők” ennek ellenére nem problémát, hanem megoldást és lehetőséget jelentenek, legalábbis így gondolja a Morgan Stanley.

„Kiváló kollégákat találtunk az elmúlt években a karrierjüket megszakító, majd újrakezdő szakemberek között. Sőt: a jelenlegi, feszített munkaerőpiacon fontos tartalékot jelenthetnek azok a munkatársak, akik éppen nem aktívak, de kis támogatással szívesen visszatérnének a munkába”

– mondta el Fremda Balázs, a Morgan Stanley budapesti irodájának HR vezetője.

16 hét alatt kell felvenni újra a tempót

A globális bank mintegy 3000 főt foglalkoztató budapesti informatikai és elemző központja külön programot is indított, hogy megtalálja ezeket a tehetségeket, és segítsen nekik visszailleszkedni a munkaerőpiacra. A Morgan Stanley először Londonban és az Egyesült Államokban indította el a Return to Work – Lendülj újra munkába! programot, a budapesti irodában 2016 óta lehet jelentkezni rá, és már több százan kezdték újra a karrierjüket így.

A négy hónapos képzés során a résztvevők felfrissítik szakmai ismereteiket, fejlesztik nyelvtudásukat, időmenedzsmentet, kommunikációs technikákat tanulnak, fejleszthetik prezentációs és kommunikációs készségeiket is mentorok segítségével. Korábbi résztvevőkkel, illetve a vállalat vezetőivel is találkozhatnak, a legkíválóbb, legtehetségesebb szakemberekkel dolgozhatnak együtt, és önkéntes munkában is részt vehetnek. A program sikerességét mutatja, hogy a képzés befejezése után a résztvevők nagy százaléka a Morgan Stanleynél helyezkedik el Budapesten.

„A kihagyott évek alatt megkophat a tudásunk és kieshetünk a szakmai vérkeringésből, azonban a megfelelő támogatással, rövid idő alatt is újra önbizalmat szerezhetnek és értékes munkatárssá válhatnak a visszatérő kollégák. Ráadásul a kihagyott évek alatt sokszor olyan tudást, tapasztalatot szereznek, amit a munkájuk során fel tudnak használni. Például a kisgyermekekről vagy idős családtagokról gondoskodó dolgozók multitaskingra való képessége olyan érték, amivel a program előtt talán nem is voltak tisztában”

– tette hozzá Fremda Balázs.

Megoldás gyermekvállalás után vagy karrierváltás esetére

Bár a programra bárki jelentkezhet, nemcsak a visszatérő szülők, sokan vannak, akik a gyermekvállalás után lépnének be újra a munkaerőpiacra. Ilyen Török Tímea, aki két gyermek édesanyja, és hét év kihagyás után tért vissza a munkába, a Morgan Stanley kockázatmenedzsment részlegére. Elárulta: az otthon töltött évek alatt megkopott önbizalom visszaszerzésére is kiváló lehetőség volt a Return to Work.

„A program segített abban, hogy visszanyerjem a magabiztosságom a szakmai életben – osztja meg tapasztalatait. – Értékelem a cég által kínált rugalmas munkavégzési lehetőségeket is, amelyek segítenek az egészséges munka–magánélet egyensúly kialakításában.”

A karrierszünetnek számos oka lehet, azonban napjainkban egyre gyakoribbá válik az „újratervezés”, vagyis az, hogy új területen képezi és próbálja ki magát, új iparágban épít karriert. Az eredetileg pénzügyi területen tevékenykedő Borsós Bence például informatikai területre váltott, és egy külföldön elvégzett mesterdiploma és egy programozói képzés után a program adott lehetőséget számára, hogy szoftverfejlesztőként helyezkedjen el.

„A szakmai tudáson felül a program hangsúlyt helyezett az olyan készségek fejlesztésére is, mint a kommunikáció vagy a személyes márkaépítés, amelyek fontosak voltak számomra”

– mondta el a szakember, aki értékpapír-kereskedési IT rendszerek fejlesztésén dolgozik.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!